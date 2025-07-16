Якими будуть зміни до бюджету?

16 липня Верховна Рада України у першому читанні підтримала зміни до бюджету, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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Зміни передбачають збільшення видатків для сектору безпеки і оборони на 412,4 мільярдів гривень. Гроші нададуть для:

Міноборони – 311 мільярдів гривень;

МВС – 84 мільярди гривень;

ГУР Міноборони – 4,5 мільярди гривень;

СБУ – 1,6 мільярди гривень;

УДО – 505 мільйонів гривень;

Держспецзв’язку – 64,5 мільйони гривень.

10,8 мільярдів гривень залишать для сектору безпеки і оборони по спеціальному фонду, а додаткові 26 мільярдів гривень – для резервного фонду на непередбачені та невідкладні видатки.

Для фінансування низки інших нагальних потреб, наприклад Мінцифри, МОН чи МОЗ, передбачено додатково 15,5 мільярдів гривень.

Де взяли додаткові гроші?

Видатки вдалося збільшити завдяки:

Збільшенню доходів держбюджету через перевиконання планових показників (ПДФО, акцизи, штрафи, збори);

Збільшенню плану розміщень облігацій;

Зменшенню обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу;

Скорочення низки видатків держбюджету.

У Мінфінансів повідомили, що необхідність внесення змін до держбюджету продиктована необхідністю забезпечення Сил оборони додатковою зброєю, боєприпасами, військовим обладнанням.