Звідки надійшли гроші

Найбільшу частину надходжень забезпечив податок на доходи фізичних осіб – 138 мільярдів гривень, про це повідомило Міністерство фінансів, інформує 24 Канал.

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Серед інших джерел доходів:

єдиний податок – 38 мільярдів гривень,

плата за землю – 21,1 мільярд гривень,

акцизний податок – 16,4 мільярди гривень,

податок на прибуток підприємств приватного сектору – 15,5 мільярдів гривень,

податок на нерухоме майно – 5,6 мільярдів гривень.

Податки до місцевих бюджетів / Інфографіка Міністерство фінансів

Лідери зростання доходів місцевих бюджетів

За даними Мінфіну, найбільше зростання надходжень у Київській (+24,8%), Волинській (+23,7%), Житомирській (+22,8%), Хмельницькій (+22,2%), Чернігівській (+21,8%) та Рівненській (+21,4%) областях.

Таке зростання пояснюють переміщенням бізнесу та внутрішньо переміщених осіб з регіонів, де тривають бойові дії, або з тимчасово окупованих територій.

Натомість найнижчі доходи – традиційно – показали області, які постраждали від війни найбільше, зокрема Донецька, Луганська, Херсонська, Харківська та Запорізька.

У підсумку за пів року доходи загального фонду місцевих бюджетів зросли на 17,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.