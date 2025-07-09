Откуда поступили деньги

Наибольшую часть поступлений обеспечил налог на доходы физических лиц – 138 миллиардов гривен, об этом сообщило Министерство финансов, информирует 24 Канал.

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Среди других источников доходов:

единый налог – 38 миллиардов гривен,

плата за землю – 21,1 миллиард гривен,

акцизный налог – 16,4 миллиарда гривен,

налог на прибыль предприятий частного сектора – 15,5 миллиардов гривен,

налог на недвижимое имущество – 5,6 миллиардов гривен.

Налоги в местные бюджеты / Инфографика Министерство финансов

Лидеры роста доходов местных бюджетов

По данным Минфина, наибольший рост поступлений в Киевской (+24,8%), Волынской (+23,7%), Житомирской (+22,8%), Хмельницкой (+22,2%), Черниговской (+21,8%) и Ровенской (+21,4%) областях.

Такой рост объясняют перемещением бизнеса и внутренне перемещенных лиц из регионов, где продолжаются боевые действия, или с временно оккупированных территорий.

Зато самые низкие доходы – традиционно – показали области, которые пострадали от войны больше всего, в частности Донецкая, Луганская, Херсонская, Харьковская и Запорожская.

В итоге за полгода доходы общего фонда местных бюджетов выросли на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.