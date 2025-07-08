Чому діру в бюджеті потрібно терміново закрити

Київ бореться зі зменшенням підтримки США та віддаленням перспектив припинення вогню з Росією, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Тому Європейська комісія обговорює з країнами-членами ЄС варіанти. Прогнозований дефіцит бюджету України наступного року ще не покривається зовнішнім фінансуванням.

Терміновість у Брюсселі щодо залучення нового фінансування виникає напередодні саміту, присвяченого фінансуванню потреб України у відбудові. МВФ оцінює, що потреби України у фінансуванні на наступний рік покриті, але це випливає з умови закінчення війни цього року або в середині 2026 року – сценарію, який Україна та ЄС не поділяють,

– пишуть у виданні.

Керівниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Фонд "оцінить, чи збільшиться цей дефіцит фінансування, і чи знадобиться йому подальше фінансування зовнішньої допомоги".

Три способи закриття діри в бюджеті

Одна з пропозицій, яку Київ поділяє з країнами G7 та яка розглядається Європейською комісією, полягає в тому, щоб спрямувати військову підтримку Україні у вигляді двосторонніх грантів, які враховувалися б окремо як "позабюджетний зовнішній трансферт".

Другий варіант – очікування виплат за існуючою схемою G7 на суму 50 мільярдів доларів, яка надає Києву позики за рахунок прибутків від іммобілізованих на Заході російських державних активів.

Без припинення вогню для стимулювання внутрішньої економіки України, Київ очікує дефіциту щонайменше 8 мільярдів доларів у 2026 році, навіть якщо деякі з обіцяних сум можуть бути перенесені наперед від партнерів, включаючи ЄС, Японію та США. Якщо цього не станеться, то дефіцит фінансування може сягнути 19 мільярдів доларів.

Третім варіантом може бути отримання грошей з іммобілізованих російських активів шляхом їх реінвестування в більш ризиковані класи активів, одночасно розробляючи спосіб розподілу відповідальності за потенційно більші фінансові втрати, який не робив би Бельгію, де знаходиться більшість активів, повністю відповідальною за них.

Чи будуть проблеми в бюджеті на 2025 рік

Як наголосив член Ради Нацбанку України Василь Фурман, початковий дефіцит бюджету у 40 мільярдів доларів планово профінансований зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою. Тим паче у цьому році Україна отримає рекордні обсяги цієї допомоги – 55 мільярдів доларів. Буде певний надлишок коштів, який прийде частково на 2026 рік.

На мою думку, ми пройдемо 2025 рік з точки зору фінансів. Знайдемо джерела для додаткових потреб на ВПК та ЗСУ. Але бюджет на наступний рік – це вже гра в імітацію. Ми не розуміємо, чи в нас буде бюджет миру чи війни. Це – інші потреби та ресурси. Поки що велика невизначеність, бо не знаємо, як швидко закінчиться війна,

– сказав Фурман.

Зараз шукають відповіді на те, де Україні шукати ресурси. Є сподівання, що тут вдасться уникнути підняття податків на 2026 рік. Держава працює над новими програмами зовнішнього фінансування від партнерів.