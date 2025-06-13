Про це 24 Каналу розповів економіст, член Ради Нацбанку України Василь Фурман. За його словами, у Мінфіні вже пояснювали, що вони планово зможуть профінансувати ці видатки без увімкнення "станка" чи підняття податків.

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Чи будуть проблеми в бюджеті на 2025 рік

Як наголосив Фурман, початковий дефіцит у 40 мільярдів доларів планово профінансований зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою. Тим паче у цьому році Україна отримає рекордні обсяги цієї допомоги – 55 мільярдів доларів. Буде певний надлишок коштів, який прийде частково на 2026 рік.

На мою думку, ми пройдемо 2025 рік з точки зору фінансів. Знайдемо джерела для додаткових потреб на ВПК та ЗСУ. Але бюджет на наступний рік – це вже гра в імітацію. Ми не розуміємо, чи в нас буде бюджет миру чи війни. Це – інші потреби та ресурси. Поки що велика невизначеність, бо не знаємо, як швидко закінчиться війна,

– сказав Фурман.

Зараз шукають відповіді на те, де Україні шукати ресурси. Є сподівання, що тут вдасться уникнути підняття податків на 2026 рік. Держава працює над новими програмами зовнішнього фінансування від партнерів.

Також є заморожені активи Росії на суму у близько 300 мільярдів доларів. Потрібне політичне рішення від партнерів, аби це направилося на відновлення України.