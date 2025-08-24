Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні під час урочистостей до Дня Незалежності.

Яку допомогу Канада надасть Україні?

Під час візиту до Києва Марк Карні заявив, що Канада не має ілюзій щодо величі української боротьби, та запевнив, що українці не повинні сумніватися у відданості канадців їхній справі – свободі та суверенітету.

На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд із цієї суми буде направлено на посилення вашого арсеналу озброєння – шляхом постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки, які надійдуть уже наступного місяця,

– сказав Карні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади прибув до України в День Незалежності. Після цього політик також відвідає Польщу, Німеччину та Латвію.

Мета візиту Карні – посилити стратегічне партнерство між країнами та зміцнити співпрацю в торгівлі, енергетиці та обороні.

