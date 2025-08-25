Йдеться про колективні домовленості, які мають базуватись на співпраці США та Європи. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та Йонаса Гара Стере.

Які гарантії безпеки назвала Норвегія?

Норвегія заявила про готовність брати участь у наданні Україні гарантій безпеки, але наголосила, що ключовою умовою для реальної мирної угоди має стати припинення вогню. За словами норвезького прем'єра, "щоб говорити про мир, спершу слід зупинити вбивства".

Після досягнення мирної угоди, за словами Йонаса Гара Стере, гарантії мають забезпечити, що війна не повернеться в Україну.

Найбільш критичною гарантією для України є – надати їй серйозні оборонні спроможності, які вона зможе використати, щоб захистити себе в майбутньому. І ми активно це підтримуватимемо,

– сказав Стере.

Обговорення тривають між дипломатами та військовими з Європи, США та інших партнерів. Прем'єр Норвегії наголосив, що Вашингтон має залишатися залученим до цього процесу.

Норвегія також підтвердила свою участь у формуванні спільних гарантій безпеки та наголосила, що нині її основний внесок полягає у посиленні оборони України.

Я думаю, що будуть дуже важливі елементи щодо тренування української армії. Також ППО і підвищення оборонних спроможностей,

– резюмував норвезький прем'єр.

Візит Стере до Києва: що заявила Норвегія?