Зокрема, американські ракети ERAM Україна може отримати за шість тижнів. Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу припустив, в які терміни наша держава може отримати зброю від союзників.

Терміни для отримання зброї

Павло Нарожний зазначив, що ракети ERAM Україна може отримати за шість тижнів. Принципова різниця у тому, що вони вже перебувають на складах. Тобто це готові ракети. Мовиться не про виробництво, а відвантаження зі складів.

Для нас це дуже гарна новина. Тому що якби це було контрактне виробництво, це могло б розтягнутися на декілька років. Це для нас на такому етапі війни, коли є загроза з повітря, було б дуже важко,

– підкреслив він.

Швеція виявила ініціативу передати Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління. Ймовірно, мовиться про передачу вже готових літаків. Тобто Швеція знімає їх з бойового чергування, з експлуатації, собі закуповує чи підписує контракт на нові літаки, а ці передають нам.

Літак дальньої радіолокаційної розвідки відіграє величезну роль з огляду на те, що зараз у нас величезна кількість загроз з повітря. Це і керовані авіабомби. Треба розуміти, коли носії цих бомб підіймаються в повітря, щоб ми могли завчасно повідомити про повітряну тривогу або навіть залучити рами для збиття цього літака. Мовиться про "Шахеди" і так далі,

– пояснив військовий експерт.

Мовиться навіть про цілі на землі. Цей літак дальньої розвідки може бачити, наприклад, танк, артилерійську систему, якийсь великий металевий об'єкт, який перебуває на землі на відстані до 300 – 400 кілометрів.

Канада пообіцяла виділити понад 1 мільярд доларів на постачання дронів, боєприпасів, бронетехніки України. Крім того, додатково 500 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України.

Коли ми кажемо про дрони, залежить від типу БпЛА. Але в будь-якому випадку тут цикл виробництва відносно короткий. Тобто тут мовиться про три-чотири місяці від того моменту, як було розміщене замовлення, до того моменту, як цю партію отримає армія,

– сказав засновник БО "Реактивна пошта".

Якщо говорити про бронетехніку, то вона теж буває дуже різна. Може мовитися про танки Leopard, про броньовані машини, про легкоброньовані машини. Тут цикл може коливатися від трьох місяців до двох років.

