На заході присутня низка світових лідерів і дипломатів. Детальніше про подію читайте в матеріалі 24 Каналу.

Урочистості з нагоди Дня Незалежності: дивіться трансляцію

День Незалежності України 2025 – головні події

Які іноземні лідери привітали Україну?

З нагоди Дня Незалежності Володимиру Зеленському передали вітання:

  • Папа Римський Лев XIV,
  • король Британії Чарльз ІІІ, король Бельгії Філіп I та король Нідерландів Віллем-Александр,
  • прем'єр Швеції Ульф Крістерссон,
  • президент Туреччини Реджеп Ердоган,
  • президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер,
  • президент Литви Ґітанас Науседа,
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,
  • лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Спецпредставник США Кіт Келлог відвідав урочистості

Кіт Келлог був присутній на урочистостях поблизу Софійського собору та стояв поруч із главою ОП Андрієм Єрмаком та секретарем РНБО Рустемом Умеровим.

Володимир Зеленський вручив ему орден "За заслуги" І ступеня.

Марк Карні вперше прибув до України

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вперше відвідав Україну 24 серпня.

У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні,
– написав Карні.

Трамп і Рубіо привітали Україну з Днем Незалежності

Американський президент та державний секретар США привітали Україну, висловивши підтримку її суверенітету та майбутньому.

У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви й вірять у ваше майбутнє як незалежної держави,
– йдеться в тексті.