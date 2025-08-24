На мероприятии присутствует ряд мировых лидеров и дипломатов. Подробнее о событии читайте в материале 24 Канала.

День Независимости Украины 2025 – главные события

Какие иностранные лидеры поздравили Украину?

По случаю Дня Независимости Владимиру Зеленскому передали поздравления:

  • Папа Римский Лев XIV,
  • король Британии Чарльз III, король Бельгии Филипп I и король Нидерландов Виллем-Александр,
  • премьер Швеции Ульф Кристерссон,
  • президент Турции Реджеп Эрдоган,
  • президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер,
  • президент Литвы Гитанас Науседа,
  • канцлер Германии Фридрих Мерц,
  • лидер Китая Си Цзиньпин.

Спецпредставитель США Кит Келлог посетил торжества

Кот Келлог присутствовал на торжествах возле Софийского собора и стоял рядом с главой ОП Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Владимир Зеленский вручил ему орден "За заслуги" І степени.

Марк Карни впервые прибыл в Украину

Премьер-министр Канады Марк Карни впервые посетил Украину 24 августа.

В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории страны Канада усиливает свою поддержку и усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине,
– написал Карни.

Трамп и Рубио поздравили Украину с Днем Независимости

Американский президент и государственный секретарь США поздравили Украину, выразив поддержку ее суверенитету и будущему.

В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства,
– говорится в тексте.