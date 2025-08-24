На мероприятии присутствует ряд мировых лидеров и дипломатов. Подробнее о событии читайте в материале 24 Канала.
День Независимости Украины 2025 – главные события
По случаю Дня Независимости Владимиру Зеленскому передали поздравления: Кот Келлог присутствовал на торжествах возле Софийского собора и стоял рядом с главой ОП Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Владимир Зеленский вручил ему орден "За заслуги" І степени. Премьер-министр Канады Марк Карни впервые посетил Украину 24 августа. В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории страны Канада усиливает свою поддержку и усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине, Американский президент и государственный секретарь США поздравили Украину, выразив поддержку ее суверенитету и будущему. В этот важный день знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства,
