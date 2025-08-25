ERAM по суті є гібридом авіабомби та крилатої ракети, який може знищувати цілі на відстані у понад 460 кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Дивіться також Перед будь-якими гарантіями: Британія продовжить навчання ЗСУ для зміцнення армії

Що відомо про ракету ERAM?

У пакеті йдеться не лише про ERAM, але й про інші види озброєння. Загалом США дозволили продаж Україні 3350 одиниць ERAM, а першу партію планують передати приблизно за шість тижнів – на початку жовтня.

Цікаво, що рішення про передачу затягувалося, ймовірно, через ініціативу Дональда Трампа провести тристоронні переговори між Зеленським і Путіним. Крім того, Пентагон залишає за собою право визначати, де саме Україна може застосовувати ці боєприпаси. На тлі повідомлень, що з весни США таємно обмежили удари ATACMS по території Росії, можна припустити: по окупованих українських землях ERAM використовуватимуть без додаткових погоджень, а от для атак по Росії знадобиться окремий дозвіл Вашингтона.

Тактико-технічні характеристики ERAM:

орієнтовна дальність – 463 кілометрів;

швидкість польоту – не менш як 763 кілометрів на годину;

точність ураження – до 10 метрів.

Про існування ERAM вперше стало відомо в липні 2024 року. Це озброєння повітряного базування, яке поєднує характеристики авіабомби та крилатої ракети. Його розробляли спеціально для України за замовленням ВПС США. Контракт на розробку був поданий 31 січня 2024 року з умовою запуску виробництва впродовж двох років. Проте, судячи з того, що перші поставки вже на носі, виробник впорався значно швидше від запланованого.

Утім, лишається питання надійності. Існує ризик повторення історії з GLSDB, які показали низьку ефективність через вплив російських систем РЕБ і потребували доопрацювання.

Раніше оголошувалося, що темп виробництва ERAM становитиме близько 1000 одиниць на рік. Враховуючи замовлення у понад 3000, постачання може розтягнутися на кілька років. Однак не виключено, що США вже створили певний резерв.

Додатково повідомлялося, що ERAM можна оснастити головкою самонаведення Quicksink, яка дозволяє ефективно нищити морські цілі. Також розглядався варіант використання цих боєприпасів як перехоплювачів дронів.

США можуть передати тисячі ракет Україні: що відомо?