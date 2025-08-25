Відповідна програма триватиме щонайменше до кінця 2026 року. Таку інформацію розповіли у Міністерстві оборони Великої Британії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що відомо про продовження навчання?

За даними британського оборонного відомства, програма Interflex, яка пропонує як бойову, так і лідерську підготовку, буде продовжена щонайменше до кінця 2026 року, задля посилення української армії.

Водночас "Коаліція охочих" під керівництвом Великої Британії та Франції вже розробила плани розгортання багатонаціональних сил в Україні для стримування можливих нападів після укладення угоди.

Протягом останніх місяців у зустрічах взяли участь понад 200 військових планувальників з близько 30 країн. Перший етап пакета передбачає посилення українських ЗС через навчання та підкріплення.

Вони підтримуватимуться багатонаціональною групою. Вже подальший етап включає американський "бекстоп" для обміну розвідданими, спостереження, озброєння та, можливо, протиповітряної оборони.

Bloomberg констатує, що станом на зараз понад 50 тисяч українських новобранців пройшли навчання у Великій Британії за вищезгаданою програмою Interflex. Вона стартувала ще у червні 2022 року.

Програма є продовженням британської військової операції Orbital. До програми залучень 13 країн-союзниць. Програма фінансується Великою Британією як частина загальної підтримки України.

Чи відправить Британія своїх миротворців?