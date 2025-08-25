ERAM по сути является гибридом авиабомбы и крылатой ракеты, который может уничтожать цели на расстоянии более 460 километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Что известно о ракете ERAM?

В пакете речь идет не только о ERAM, но и о других видах вооружения. В целом США разрешили продажу Украине 3350 единиц ERAM, а первую партию планируют передать примерно через шесть недель – в начале октября.

Интересно, что решение о передаче затягивалось, вероятно, из-за инициативы Дональда Трампа провести трехсторонние переговоры между Зеленским и Путиным. Кроме того, Пентагон оставляет за собой право определять, где именно Украина может применять эти боеприпасы. На фоне сообщений, что с весны США тайно ограничили удары ATACMS по территории России, можно предположить: по оккупированным украинским землям ERAM будут использовать без дополнительных согласований, а вот для атак по России понадобится отдельное разрешение Вашингтона.

Тактико-технические характеристики ERAM:

ориентировочная дальность – 463 километров;

скорость полета – не менее 763 километров в час;

точность поражения – до 10 метров.

О существовании ERAM впервые стало известно в июле 2024 года. Это вооружение воздушного базирования, которое сочетает характеристики авиабомбы и крылатой ракеты. Его разрабатывали специально для Украины по заказу ВВС США. Контракт на разработку был подан 31 января 2024 года с условием запуска производства в течение двух лет. Однако, судя по тому, что первые поставки уже на носу, производитель справился значительно быстрее запланированного.

Впрочем, остается вопрос надежности. Существует риск повторения истории с GLSDB, которые показали низкую эффективность из-за влияния российских систем РЭБ и нуждались в доработке.

Ранее объявлялось, что темп производства ERAM составит около 1000 единиц в год. Учитывая заказ в более 3000, единиц, поставки могут растянуться на несколько лет. Однако не исключено, что США уже создали определенный резерв.

Дополнительно сообщалось, что ERAM можно оснастить головкой самонаведения Quicksink, которая позволяет эффективно уничтожать морские цели. Также рассматривался вариант использования этих боеприпасов как перехватчиков дронов.

США могут передать тысячи ракет Украине: что известно?