Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентку Суспільного, яка побувала на брифінгу.

Дивіться також Стало відомо, коли і де відбудеться нове засідання "Рамштайну"

Що заявив представник Бельгії?

Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з питань розвитку Королівства Бельгія Максим Прево запевнив, що його країна внесла 20 мільйонів євро на ініціативу Food from Ukraine, а також підтримала гуманітарне розмінування.

На військовому фронті зобов'язання Бельгії є довгостроковими та конкретними. Один мільярд євро щороку до 2029 року. Військово-морська підтримка, включаючи судно для пошуку мін та підводні дрони, а також участь у всіх ключових міжнародних коаліціях — від протиповітряної оборони до розмінування,

– сказав політик.

Він підкреслив, що Бельгія вже підготувала понад три тисячі українських солдатів, пілотів і техніків. У найближчі місяці країна передасть Україні кілька винищувачів F-16. Також у межах програми Enable Be Relieved інвестують 150 мільйонів євро у школи, лікарні та енергетичні системи.

Яку допомогу обіцяє Люксембург?

Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Великого Герцогства Люксембург Ксав'є Бетель зазначив, що через малу чисельність армії його країна не може надати значний військовий контингент.

Водночас країна готова допомогти технологічно: забезпечити супутниковий зв’язок і фахівців із комунікацій. Бетель також підкреслив важливість гуманітарного розмінування, нагадавши, що Камбоджа та В'єтнам і досі потерпають від мін десятки років по тому. Люксембург готовий підтримати Україну обладнанням і навчанням спеціалістів.

Яку заяву зробила представниця Нідерландів?

Заступниця міністра закордонних справ Королівства Нідерландів Хелен Баккер заявила про виділення двох мільйонів євро для підтримки протезної клініки.

За її словами, три країни нададуть два мільйони євро через Європейський банк реконструкції та розвитку для підтримки протезного центру Одеського медичного університету, щоб навіть у час війни люди могли отримати необхідну допомогу.

Зустріч глав МЗС країн Бенілюксу та України: дивіться фото з соцмереж Сибіги

Що представник Бельгії сказав про готовність приєднатися до миротворчої місії в Україні?