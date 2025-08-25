Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника Міністерства оборони Німеччини Суспільному.

Дивіться також Для оборони чи наступу: яку зброю Захід готовий постачати Україні

Що відомо про нове засідання "Рамштайну"?

За словами речника Міністерства оборони Німеччини, засідання у столиці Великої Британії проведуть у "змішаному форматі", проте порядок денний поки не розголошується.

Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему,

– пояснив він.

Очікується, що 30-те засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 9 вересня.

Як пройшла минула зустріч "Рамштайн"?

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 липня були присутні 52 країни. Зокрема, серед них були країни НАТО, Європейського Союзу та інші союзники України.

Сполучені Штати ініціювали новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Водночас європейські партнери заявили про готовність долучитися до фінансування: