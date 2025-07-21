Зокрема, серед присутніх країни НАТО, Європейського Союзу та інші союзники України. Усе, що відомо про зустріч у форматі "Рамштайн" у понеділок, 21 липня, розповідає 24 Канал.

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