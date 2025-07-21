Зокрема, серед присутніх країни НАТО, Європейського Союзу та інші союзники України. Усе, що відомо про зустріч у форматі "Рамштайн" у понеділок, 21 липня, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Дорогі, ефективні та випробувані Україною: як ЗРК Patriot допомагають закрити небо
Які тези озвучили?
Головком ЗСУ також заявив про важливість іншого озброєння - далекобійна зброя, артилерійські снаряди, броньовані машини, евакуаційне обладнання, системи радіоелектронної боротьби, радари, безпілотні системи. Секретар РНБО Умєров сказав, що 2025 року міжнародна допомога Україні у сфері безпеки сягнула рекордних 43 мільярдів – це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення Росії. "Україна більше не просто одержувач – ми тепер повноцінний учасник спільного виробництва. За останні два роки ми інвестували понад 20 мільярдів у власну оборонну промисловість", – сказав він. Для цього, за його словами, Україні потрібно 6 мільярдів доларів. Міністр оборони закликав партнерів допомогти з фінансовою підтримкою. Це дозволить нам побудувати більше FPV-дронів для утримання лінії, більше дронів-перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів" і додаткову зброю глибокого удару, щоб повернути війну до Росії, "Я прошу США зробити цю зброю доступною для закупівлі, а наших європейських партнерів - надати все необхідне фінансування для їх придбання", – заявив він. Як заявив на "Рамштайні" секретар РНБО, сьогодні майже 40% потреб фронту покриваються внутрішньо, а 95% дронів, що використовуються на фронті, виготовляються в Україні. "Завдяки данській моделі наші партнери вперше прямо інвестували в українські оборонні підприємства, залучивши понад 4 млрд доларів. Разом із нашими союзниками ми вже реалізували понад 20 спільних проєктів. Багато інших тривають і незабаром дадуть результати", – додав він. Борис Пісторіус заявив, що Німеччина надасть додаткові системи ППО та необхідні боєприпаси. Крім того, під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина долучиться до забезпечення п'яти терміново потрібних систем Patriot якомога швидше, Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на "Рамштайні" заявив, що координація підтримки України залишається надзвичайно актуальною. "Путін із похмурою рішучістю просуває свій воєнний порядок денний і не зацікавлений у справжніх переговорах. Вранці він говорить про мир, але до вечора запускає дрони та ракети по українських громадянах і цивільних.Путін хоче виграти час цією цинічною грою. Він вважає, що його військова машина переможе в довгостроковій перспективі, але він помиляється", – сказав міністр. Як зазначив міністр оборони Гілі на "Рамштайні", Британія цього року виділила понад 4,5 мільярдів фунтів на військову допомогу Україні, що є найвищим показником за весь час. Країна продовжує виконувати цю обіцянку, зокрема 700 мільйонів фунтів на артилерійські снаряди, ракети великої дальності та протиповітряні ракети, з яких 150 мільйонів було надано за останні два місяці. Таку заяву міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зробив під час відкриття "Рамштайну". "Поряд із новою угодою, яка гарантує, що Україна матиме все необхідне для самозахисту, президент Трамп також встановив 50-денний термін для Путіна, щоб той погодився на мир, інакше Росія зіткнеться з нищівними економічними санкціями. Як члени цієї контактної групи, ми маємо активізуватися, щоб озброїти Україну на полі бою та змусити Путіна сісти за стіл переговорів", – зазначив міністр. Головують Велика Британія й Німеччина, що скликали зустріч. Від імені України – два представники: новий міністр оборони Денис Шмигаль, якого в новій ролі вітають учасники зустрічі, й Рустем Умєров, що обійняв посаду секретаря РНБО США представляє посол США при НАТО Метью Вітакер. Глави Пентагону Піта Гегсета, як анонсувала місія Великої Британії при Альянсі, немає
Сирський на "Рамштайні" закликав союзників допомогти Україні з системами ППО і ракетами до них
Шмигаль назвав необхідну суму, щоб закрити цього року розрив у закупівлях зброї
– сказав він.
Шмигаль закликав США та Європу допомогти з закупівлею ракети Patriot і PAK-3
Україна за два роки інвестувала понад 20 мільярдів доларів у власну оборонну промисловість
Пісторіус та Гегсет домовились про 5 систем для України
– заявив він.
Пісторіус заявив, що Путін не готовий до переговорів
З березня Велика Британія поставила Україні майже 50 000 дронів
Британія підтримала ідею Трампа щодо масштабних поставок зброї НАТО для України
Головком ЗСУ також заявив про важливість іншого озброєння - далекобійна зброя, артилерійські снаряди, броньовані машини, евакуаційне обладнання, системи радіоелектронної боротьби, радари, безпілотні системи.
Секретар РНБО Умєров сказав, що 2025 року міжнародна допомога Україні у сфері безпеки сягнула рекордних 43 мільярдів – це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення Росії.
"Україна більше не просто одержувач – ми тепер повноцінний учасник спільного виробництва. За останні два роки ми інвестували понад 20 мільярдів у власну оборонну промисловість", – сказав він.
Для цього, за його словами, Україні потрібно 6 мільярдів доларів. Міністр оборони закликав партнерів допомогти з фінансовою підтримкою.
Це дозволить нам побудувати більше FPV-дронів для утримання лінії, більше дронів-перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів" і додаткову зброю глибокого удару, щоб повернути війну до Росії,
"Я прошу США зробити цю зброю доступною для закупівлі, а наших європейських партнерів - надати все необхідне фінансування для їх придбання", – заявив він.
Як заявив на "Рамштайні" секретар РНБО, сьогодні майже 40% потреб фронту покриваються внутрішньо, а 95% дронів, що використовуються на фронті, виготовляються в Україні.
"Завдяки данській моделі наші партнери вперше прямо інвестували в українські оборонні підприємства, залучивши понад 4 млрд доларів. Разом із нашими союзниками ми вже реалізували понад 20 спільних проєктів. Багато інших тривають і незабаром дадуть результати", – додав він.
Борис Пісторіус заявив, що Німеччина надасть додаткові системи ППО та необхідні боєприпаси.
Крім того, під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня я домовився з Пітом Гегсетом, що Німеччина долучиться до забезпечення п'яти терміново потрібних систем Patriot якомога швидше,
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на "Рамштайні" заявив, що координація підтримки України залишається надзвичайно актуальною.
"Путін із похмурою рішучістю просуває свій воєнний порядок денний і не зацікавлений у справжніх переговорах. Вранці він говорить про мир, але до вечора запускає дрони та ракети по українських громадянах і цивільних.Путін хоче виграти час цією цинічною грою. Він вважає, що його військова машина переможе в довгостроковій перспективі, але він помиляється", – сказав міністр.
Як зазначив міністр оборони Гілі на "Рамштайні", Британія цього року виділила понад 4,5 мільярдів фунтів на військову допомогу Україні, що є найвищим показником за весь час.
Країна продовжує виконувати цю обіцянку, зокрема 700 мільйонів фунтів на артилерійські снаряди, ракети великої дальності та протиповітряні ракети, з яких 150 мільйонів було надано за останні два місяці.
Таку заяву міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зробив під час відкриття "Рамштайну".
"Поряд із новою угодою, яка гарантує, що Україна матиме все необхідне для самозахисту, президент Трамп також встановив 50-денний термін для Путіна, щоб той погодився на мир, інакше Росія зіткнеться з нищівними економічними санкціями. Як члени цієї контактної групи, ми маємо активізуватися, щоб озброїти Україну на полі бою та змусити Путіна сісти за стіл переговорів", – зазначив міністр.
Головують Велика Британія й Німеччина, що скликали зустріч. Від імені України – два представники: новий міністр оборони Денис Шмигаль, якого в новій ролі вітають учасники зустрічі, й Рустем Умєров, що обійняв посаду секретаря РНБО
США представляє посол США при НАТО Метью Вітакер. Глави Пентагону Піта Гегсета, як анонсувала місія Великої Британії при Альянсі, немає