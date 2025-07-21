В частности, среди присутствующих страны НАТО, Европейского Союза и другие союзники Украины. Все, что известно о встрече в формате "Рамштайн" в понедельник, 21 июля, рассказывает 24 Канал.

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