В частности, среди присутствующих страны НАТО, Европейского Союза и другие союзники Украины. Все, что известно о встрече в формате "Рамштайн" в понедельник, 21 июля, рассказывает 24 Канал.
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Какие тезисы озвучили?
Главком ВСУ также заявил о важности другого вооружения - дальнобойное оружие, артиллерийские снаряды, бронированные машины, эвакуационное оборудование, системы радиоэлектронной борьбы, радары, беспилотные системы. Секретарь СНБО Умеров сказал, что в 2025 году международная помощь Украине в сфере безопасности достигла рекордных 43 миллиардов – это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России. "Украина больше не просто получатель – мы теперь полноценный участник совместного производства. За последние два года мы инвестировали более 20 миллиардов в собственную оборонную промышленность", – сказал он. Для этого, по его словам, Украине нужно 6 миллиардов долларов. Министр обороны призвал партнеров помочь с финансовой поддержкой. Это позволит нам построить больше FPV-дронов для удержания линии, больше дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов" и дополнительное оружие глубокого удара, чтобы вернуть войну в Россию, "Я прошу США сделать это оружие доступным для закупки, а наших европейских партнеров - предоставить все необходимое финансирование для их приобретения", – заявил он. Как заявил на "Рамштайн" секретарь СНБО, сегодня почти 40% потребностей фронта покрываются внутренне, а 95% дронов, используемых на фронте, изготавливаются в Украине. "Благодаря датской модели наши партнеры впервые прямо инвестировали в украинские оборонные предприятия, привлекая более 4 млрд долларов. Вместе с нашими союзниками мы уже реализовали более 20 совместных проектов. Многие другие продолжаются и вскоре дадут результаты", – добавил он. Борис Писториус заявил, что Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы. Кроме того, во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия присоединится к обеспечению пяти срочно нужных систем Patriot как можно скорее, Министр обороны Германии Борис Писториус на "Рамштайн" заявил, что координация поддержки Украины остается чрезвычайно актуальной. "Путин с мрачной решимостью продвигает свою военную повестку дня и не заинтересован в настоящих переговорах. Утром он говорит о мире, но к вечеру запускает дроны и ракеты по украинским гражданам и гражданским. Путин хочет выиграть время этой циничной игрой. Он считает, что его военная машина победит в долгосрочной перспективе, но он ошибается", – сказал министр. Как отметил министр обороны Гили на "Рамштайн", Великобритания в этом году выделила более 4,5 миллиардов фунтов на военную помощь Украине, что является самым высоким показателем за все время. Страна продолжает выполнять это обещание, в частности 700 миллионов фунтов на артиллерийские снаряды, ракеты большой дальности и противовоздушные ракеты, из которых 150 миллионов было предоставлено за последние два месяца. Такое заявление министр обороны Великобритании Джон Гили сделал во время открытия "Рамштайн". "Наряду с новым соглашением, которое гарантирует, что Украина будет иметь все необходимое для самозащиты, президент Трамп также установил 50-дневный срок для Путина, чтобы тот согласился на мир, иначе Россия столкнется с сокрушительными экономическими санкциями. Как члены этой контактной группы, мы должны активизироваться, чтобы вооружить Украину на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров", – отметил министр. Председательствуют Великобритания и Германия, созвавшие встречу. От имени Украины – два представителя: новый министр обороны Денис Шмыгаль, которого в новой роли приветствуют участники встречи, и Рустем Умеров, занявший должность секретаря СНБО США представляет посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Главы Пентагона Пита Хэгсета, как анонсировала миссия Великобритании при Альянсе, нет
Сырский на "Рамштайн" призвал союзников помочь Украине с системами ПВО и ракетами к ним
Шмыгаль назвал необходимую сумму, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия
– сказал он.
Шмыгаль призвал США и Европу помочь с закупкой ракеты Patriot и PAK-3
Украина за два года инвестировала более 20 миллиардов долларов в собственную оборонную промышленность
Писториус и Гегсет договорились о 5 системах для Украины
– заявил он.
Писториус заявил, что Путин не готов к переговорам
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Главком ВСУ также заявил о важности другого вооружения - дальнобойное оружие, артиллерийские снаряды, бронированные машины, эвакуационное оборудование, системы радиоэлектронной борьбы, радары, беспилотные системы.
Секретарь СНБО Умеров сказал, что в 2025 году международная помощь Украине в сфере безопасности достигла рекордных 43 миллиардов – это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России.
"Украина больше не просто получатель – мы теперь полноценный участник совместного производства. За последние два года мы инвестировали более 20 миллиардов в собственную оборонную промышленность", – сказал он.
Для этого, по его словам, Украине нужно 6 миллиардов долларов. Министр обороны призвал партнеров помочь с финансовой поддержкой.
Это позволит нам построить больше FPV-дронов для удержания линии, больше дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов" и дополнительное оружие глубокого удара, чтобы вернуть войну в Россию,
"Я прошу США сделать это оружие доступным для закупки, а наших европейских партнеров - предоставить все необходимое финансирование для их приобретения", – заявил он.
Как заявил на "Рамштайн" секретарь СНБО, сегодня почти 40% потребностей фронта покрываются внутренне, а 95% дронов, используемых на фронте, изготавливаются в Украине.
"Благодаря датской модели наши партнеры впервые прямо инвестировали в украинские оборонные предприятия, привлекая более 4 млрд долларов. Вместе с нашими союзниками мы уже реализовали более 20 совместных проектов. Многие другие продолжаются и вскоре дадут результаты", – добавил он.
Борис Писториус заявил, что Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы.
Кроме того, во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия присоединится к обеспечению пяти срочно нужных систем Patriot как можно скорее,
Министр обороны Германии Борис Писториус на "Рамштайн" заявил, что координация поддержки Украины остается чрезвычайно актуальной.
"Путин с мрачной решимостью продвигает свою военную повестку дня и не заинтересован в настоящих переговорах. Утром он говорит о мире, но к вечеру запускает дроны и ракеты по украинским гражданам и гражданским. Путин хочет выиграть время этой циничной игрой. Он считает, что его военная машина победит в долгосрочной перспективе, но он ошибается", – сказал министр.
Как отметил министр обороны Гили на "Рамштайн", Великобритания в этом году выделила более 4,5 миллиардов фунтов на военную помощь Украине, что является самым высоким показателем за все время.
Страна продолжает выполнять это обещание, в частности 700 миллионов фунтов на артиллерийские снаряды, ракеты большой дальности и противовоздушные ракеты, из которых 150 миллионов было предоставлено за последние два месяца.
Такое заявление министр обороны Великобритании Джон Гили сделал во время открытия "Рамштайн".
"Наряду с новым соглашением, которое гарантирует, что Украина будет иметь все необходимое для самозащиты, президент Трамп также установил 50-дневный срок для Путина, чтобы тот согласился на мир, иначе Россия столкнется с сокрушительными экономическими санкциями. Как члены этой контактной группы, мы должны активизироваться, чтобы вооружить Украину на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров", – отметил министр.
Председательствуют Великобритания и Германия, созвавшие встречу. От имени Украины – два представителя: новый министр обороны Денис Шмыгаль, которого в новой роли приветствуют участники встречи, и Рустем Умеров, занявший должность секретаря СНБО
США представляет посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Главы Пентагона Пита Хэгсета, как анонсировала миссия Великобритании при Альянсе, нет