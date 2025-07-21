В частности, среди присутствующих страны НАТО, Европейского Союза и другие союзники Украины. Все, что известно о встрече в формате "Рамштайн" в понедельник, 21 июля, рассказывает 24 Канал.

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Какие тезисы озвучили?

15:00, 21 июля

Сырский на "Рамштайн" призвал союзников помочь Украине с системами ПВО и ракетами к ним

Главком ВСУ также заявил о важности другого вооружения - дальнобойное оружие, артиллерийские снаряды, бронированные машины, эвакуационное оборудование, системы радиоэлектронной борьбы, радары, беспилотные системы.

14:56, 21 июля

Секретарь СНБО Умеров сказал, что в 2025 году международная помощь Украине в сфере безопасности достигла рекордных 43 миллиардов – это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России.

"Украина больше не просто получатель – мы теперь полноценный участник совместного производства. За последние два года мы инвестировали более 20 миллиардов в собственную оборонную промышленность", – сказал он.

14:46, 21 июля

Шмыгаль назвал необходимую сумму, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия

Для этого, по его словам, Украине нужно 6 миллиардов долларов. Министр обороны призвал партнеров помочь с финансовой поддержкой.

Это позволит нам построить больше FPV-дронов для удержания линии, больше дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов" и дополнительное оружие глубокого удара, чтобы вернуть войну в Россию,
– сказал он.

14:39, 21 июля

Шмыгаль призвал США и Европу помочь с закупкой ракеты Patriot и PAK-3

"Я прошу США сделать это оружие доступным для закупки, а наших европейских партнеров - предоставить все необходимое финансирование для их приобретения", – заявил он.

14:35, 21 июля

Украина за два года инвестировала более 20 миллиардов долларов в собственную оборонную промышленность

Как заявил на "Рамштайн" секретарь СНБО, сегодня почти 40% потребностей фронта покрываются внутренне, а 95% дронов, используемых на фронте, изготавливаются в Украине.

"Благодаря датской модели наши партнеры впервые прямо инвестировали в украинские оборонные предприятия, привлекая более 4 млрд долларов. Вместе с нашими союзниками мы уже реализовали более 20 совместных проектов. Многие другие продолжаются и вскоре дадут результаты", – добавил он.

14:30, 21 июля

Писториус и Гегсет договорились о 5 системах для Украины

Борис Писториус заявил, что Германия предоставит дополнительные системы ПВО и необходимые боеприпасы.

Кроме того, во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия присоединится к обеспечению пяти срочно нужных систем Patriot как можно скорее,
– заявил он.

14:24, 21 июля

Писториус заявил, что Путин не готов к переговорам

Министр обороны Германии Борис Писториус на "Рамштайн" заявил, что координация поддержки Украины остается чрезвычайно актуальной.

"Путин с мрачной решимостью продвигает свою военную повестку дня и не заинтересован в настоящих переговорах. Утром он говорит о мире, но к вечеру запускает дроны и ракеты по украинским гражданам и гражданским. Путин хочет выиграть время этой циничной игрой. Он считает, что его военная машина победит в долгосрочной перспективе, но он ошибается", – сказал министр.

14:20, 21 июля

С марта Великобритания поставила Украине почти 50 000 дронов

Как отметил министр обороны Гили на "Рамштайн", Великобритания в этом году выделила более 4,5 миллиардов фунтов на военную помощь Украине, что является самым высоким показателем за все время.

Страна продолжает выполнять это обещание, в частности 700 миллионов фунтов на артиллерийские снаряды, ракеты большой дальности и противовоздушные ракеты, из которых 150 миллионов было предоставлено за последние два месяца.

14:18, 21 июля

Британия поддержала идею Трампа относительно масштабных поставок оружия НАТО для Украины

Такое заявление министр обороны Великобритании Джон Гили сделал во время открытия "Рамштайн".

"Наряду с новым соглашением, которое гарантирует, что Украина будет иметь все необходимое для самозащиты, президент Трамп также установил 50-дневный срок для Путина, чтобы тот согласился на мир, иначе Россия столкнется с сокрушительными экономическими санкциями. Как члены этой контактной группы, мы должны активизироваться, чтобы вооружить Украину на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров", – отметил министр.

14:13, 21 июля

Председательствуют Великобритания и Германия, созвавшие встречу. От имени Украины – два представителя: новый министр обороны Денис Шмыгаль, которого в новой роли приветствуют участники встречи, и Рустем Умеров, занявший должность секретаря СНБО

14:12, 21 июля

США представляет посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Главы Пентагона Пита Хэгсета, как анонсировала миссия Великобритании при Альянсе, нет