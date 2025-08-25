Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Министерства обороны Германии Суспильному.
Что известно о новом заседании "Рамштайн"?
По словам представителя Министерства обороны Германии, заседание в столице Великобритании проведут в "смешанном формате", однако повестка дня пока не разглашается.
Из-за консультаций по повестке дня я не могу сейчас комментировать эту тему,
– объяснил он.
Ожидается, что 30-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 9 сентября.
Как прошла прошлая встреча "Рамштайн"?
Во время встречи в формате "Рамштайн" 21 июля присутствовали 52 страны. В частности, среди них были страны НАТО, Европейского Союза и другие союзники Украины.
Соединенные Штаты инициировали новый механизм совместно с НАТО, что позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. В то же время европейские партнеры заявили о готовности присоединиться к финансированию:
Германия – передает более 200 тысяч снарядов для систем Gepard, а также финансирует закупку украинских дальнобойных дронов.
Канада – продолжит участие в финансировании украинского ОПК через "датскую модель" и выделяет 20 миллионов канадских долларов на обслуживание украинских танков.
Нидерланды – предоставляют 200 миллионов евро на дроны-перехватчики и 125 миллионов евро на обслуживание самолетов F-16.
Норвегия – в 2025 году в целом выделила 1 миллиард евро на закупку дронов, из них 400 миллионов – на закупку у украинского ОПК.
Швеция – готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.