Возвращение полноформатного участия США дало сигнал о новом этапе поддержки. Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман, комментируя динамику последней встречи.

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Что изменилось на новом Рамштайн?

Впервые за долгое время к онлайн-встрече присоединились не только европейские партнеры, но и высокопоставленные представители США в полном составе. Это стало четким сигналом о возобновлении активной роли Вашингтона в поставках оружия.

Михаил Шейтельман объяснил, что такая активизация отражает политические изменения в США. По его словам, многие мировые лидеры стремятся поддержать новую инициативу, задающую темп в международной помощи Украине.

Все ребята со стволами этой планеты были на этой встрече,

– сказал он.

На этот раз участие приняли 52 страны, это наибольшее количество за все время войны. Также впервые за долгое время в фокусе была не только передача имеющегося оружия, но и организация совместного производства. В частности, Германия готовит новый пакет помощи, в который может войти дальнобойное вооружение совместного производства с Украиной.

Готовится ли Украина к наступлению?

На встрече речь шла не только об оборонной поддержке. Участники обсуждали также передачу Украине ракет и систем, способных поражать цели на территории России.

Мы также слышали о ракетах. Ракеты для воздушных ударов по российской территории,

– сказал Шейтельман.

Речь идет также о поставках 155-миллиметровых снарядов по стандартам НАТО и боеприпасов для артиллерийских систем. Он напомнил о заявлении лидера немецких христианских демократов Фридриха Мерца, который отметил, что Украина в ближайшее время получит дальнобойное оружие. По словам Шейтельмана, речь идет о совместном производстве с Германией, возможно, модификацию ракеты Taurus под другим именем.

Почему Запад активизировался именно сейчас?

Михаил Шейтельман связывает изменение риторики Запада с политическими инициативами Дональда Трампа. Именно после его заявлений союзники стали действовать более решительно.

Это часть плана президента Трампа. Одна из программ уже расписана на 50 дней вперед – речь идет о поставках боеприпасов,

– сказал Шейтельман.

Он напомнил, что к координации снова активно присоединились США, а лидерство в распределении помощи перебирают Великобритания и Германия. Это, по его мнению, свидетельствует о новом уровне скоординированности в поддержке Украины.