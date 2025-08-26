Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Как Трамп отреагировал на заявления россиян о Зеленском?

По словам журналистки, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимира Путина якобы не устраивает заключение мирного соглашения с президентом Украины, поскольку Москва считает Зеленского "нелегитимным".

На это заявление отреагировал президент США Дональд Трамп. Он выразил сомнение в серьезности подобных заявлений.

Неважно, что они говорят. Это все ерунда. Все лишь позируют,

– сказал американский лидер.

Трамп отметил, что такие сообщения российской стороны не имеют никакого значения и подчеркнул, что это лишь игра на публику.

Что предшествовало?