Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Смотрите также США больше не финансируют Украину, а зарабатывают на продаже оружия союзникам, – Трамп
Как Трамп отреагировал на заявления россиян о Зеленском?
По словам журналистки, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимира Путина якобы не устраивает заключение мирного соглашения с президентом Украины, поскольку Москва считает Зеленского "нелегитимным".
На это заявление отреагировал президент США Дональд Трамп. Он выразил сомнение в серьезности подобных заявлений.
Неважно, что они говорят. Это все ерунда. Все лишь позируют,
– сказал американский лидер.
Трамп отметил, что такие сообщения российской стороны не имеют никакого значения и подчеркнул, что это лишь игра на публику.
Что предшествовало?
Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским. По его словам, она может состояться только при условии предварительной тщательной подготовки всех вопросов, требующих обсуждения на самом высоком уровне.
В то же время Лавров в провокационной форме заметил, что во время договоренностей по потенциальному соглашению с Украиной встанет вопрос о "легитимности представителя Киева".
Однако западные СМИ предполагают, что Путин сознательно избегает переговоров с Зеленским, чтобы не признать поражение своей стратегии в отношении Украины. Кремль настаивает на территориальных уступках и не демонстрирует готовности к компромиссу.