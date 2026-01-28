Відповідний допис опублікувала журналістка Елізабет Ландерс у соцмережі Х.
Читайте також У Путіна збігає час: чому 2026 рік може стати фатальним для Росії
Про яке фото з Путіним йдеться?
У вестибюлі Білого дому, що з'єднує західне крило з президентською резиденцією, розмістили фотографію Дональда Трампа разом із Володимиром Путіним.
Елізабет Ландерс підкреслила, що раніше цей знімок там не фіксувався
Судячи з усього, фото лідерів Росії та США було зроблене під час саміту в Анкориджі на Алясці, що відбувся у серпні 2025 року.
Також я помітила у вестибюлі, що з'єднує західне крило з резиденцією, те, чого раніше не бачила: фотографію в рамці, на якій зображені президенти Трамп і Путін на літньому саміті в Алясці,
– йдеться в дописі.
Фото, яке помітили в Білому домі / Фото: Елізабет Ландерс
Окрім знімка з Путіним у вестибюлі розміщено ще одну фотографію – на ній Дональд Трамп зображений разом з однією зі своїх онучок.
Як Росія використовує саміт на Алясці?
Речник Кремля Дмитро Пєсков 23 січня заявив про необхідність реалізації "формули Анкориджа" під час мирних переговорів. Там сторони нібито "досягнули порозуміння та згоди" щодо завершення війни.
За словами аналітиків ISW, Москва буде представляти "угоду" так, щоб це було вигідно Росії, приховавши власне перешкоджання миру.
Нещодавно МЗС Росії повідомило одну з умов миру: Москва наполягає на припиненні "переслідування" Української православної церкви Московського патріархату.