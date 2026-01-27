Зокрема, санкційний вплив та удари України знижують військові можливості Кремля продовжувати битися. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, які ще проблеми чатують на Росію у 2026 році і чому закінчити війну для неї – вигідніше, ніж продовжувати далі.

Які проблеми загострилися у Росії?

Старший науковий співробітник з питань миру, безпеки та оборони в організації "Друзі Європи", ексзаступник помічника Генсека НАТО з нових викликів і безпеки Джеймі Ши переконаний, що станом на 2026 рік Росія перебуває у слабкій позиції. Цьому сприяють, зокрема, економічні проблеми.

Економіка почала просідати через інфляцію й високі процентні ставки. Росія тепер заробляє набагато менше від експорту нафти й газу, а в майбутньому Путін отримає ще менше. А саме експорт нафти й газу підживлює російську військову машину,

– пояснив Джеймі Ши.

Вплинути на це можуть США. Адже якщо Дональд Трамп поверне венесуельську нафту на міжнародні ринки, тоді утвориться надлишок нафтопродуктів. Як наслідок – ціна знизиться.

Також відчутний вплив санкції на Росію. Хоч вони потребують часу, особливо у високотехнологічних секторах і в питаннях сировини, але вже починають давати результат. У цьому контексті варто згадати і затримання суден російського тіньового флоту по світу. Адже тепер це роблять не лише Штати, але й країни Європи.

"Це має бути поганою новиною для Путіна. До того ж Росія вербує зовсім недосвічених і наївних солдатів з Африки та Сирії. Задумайтесь, якщо Росія настільки у відчаї, що вимушена набирати таких непрофесійних солдатів з усього світу, то, очевидно, що перебуває в набагато слабшому становищі", – наголосив ексречник НАТО.

Отже, на думку Джеймі Ши, є факти, які показують, що у 2026 році для Росії події складатимуться ще гірше, аніж до того.

Чому після зими ситуація у Росії ставатиме все гіршою?

Тим часом Росія продовжує енергетичний терор в Україні, намагаючись занурити українців не лише в темряву, але й довести до панічних настроїв та розгубленості. Експерт з публічних комунікацій та публіцист Юрій Богданов пояснив, що серйозний тиск з боку Кремля цьогоріч має свою причину.

Путін так дратується і так ескалює, тому що у нього збігає час. У нього залишається все менше ресурсів, щоб продовжувати війну та тримати такий темп на фронті. Він розуміє, якщо йому не вдається зламати військо – він має зламати тил,

– наголосив Богданов.

Водночас, публіцист зауважив, що в історії майже не було прецедентів, коли терор тилу ламав волю до спротиву. Це намагались зробити німці з Лондоном у Другій світовій війні та американці з В'єтнамом. Однак всі ці історії для агресора закінчувалися невдачею.

"Наразі нам головне витримати цей тиск та розуміти, що росіяни насправді використовують свої останні аргументи. Як слушно казав Кіт Келлог, якщо Україна протримається всю зиму, далі для росіян ситуація різко погіршиться. Ми це бачимо і за динамікою на фронті і за її економічними спроможностями", – пояснив публіцист.

Тож всі основні важелі тиску на Росію, які вже діють, навіть за умови, що США не посилять санкцій, грають на руку Україні.

На полі бою у них вже майже нічого не виходить. Нівелюється навіть їхня перевага у живій силі, яка багато в чому слугувала основним елементом тиску на Україну,

– додав Богданов.

Також важливо, що на обстріли Україна дає симетричну відповідь. Зокрема, Бєлгород, Брянськ та інші прикордонні міста Росії страждають від відсутності світла. Але якщо в України є запас міцності та європейські ресурси для відновлення, у Кремлі похвалитись подібним не можуть.

Публіцист підсумував, що, переживши останній місяць зими, ми побачимо, що у справи Росії гіршатимуть буквально з кожним тижнем.

Всередині Росії починається хаос

Варто додати, що у Росії готуються до хвилі масштабного закриття малого та середнього бізнесів на тлі підвищення ПДВ. Політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зауважив, що негативні тенденції у російській економіці спостерігаються з кожним новим кварталом.

Малий та середній бізнес у різних державах – це проактивна частина суспільства. Попри серйозні обмеження медіа у Росії, ці люди часто формують думку на горизонтальному рівні щодо центральної влади і Путіна зокрема. Негатив до кремлівського режиму зростатиме,

– наголосив Чаленко.

У риториці російських чиновників використовують меседж, мовляв, цивільна економіка стала придатком до військової. Фактично цивільний сектор у Росії повністю працює на потреби армії. Всі прогалини Кремль намагається перевести в тему "ура-патріотизму".

До того ж закриття малого та середнього бізнесу неодмінно використають для того, аби вербувати більше чоловіків на війну.

"Все це жодним чином не покращує ситуацію у цивільному секторі, особливо десь в глибинках. Там це матиме карколомний ефект, місцеві губернатори не зможуть впоратися з такими проблемами. Вони серйозно загостяться", – підкреслив політолог.

Цікаво також, що закриття малого та середнього бізнесів може справді призвести і до "голодних бунтів". Адже не все постачання забезпечують великі мережі. Часто саме малий та середній бізнес відіграє ключову роль у життєдіяльності невеликих населених пунктів.

Це може утворити локальні місця напруги і реально призвести до акцій протесту. Що далі від Москви, то ситуація буде гіршою. Тим паче мітинги вже відбуваються через підвищення фіскального тиску, особливо на Далекому Сході,

– зауважив Чаленко.

Хоч федеральні ЗМІ Росії майже не висвітлюють подібні теми, вдаючи, що все й далі під контролем. Та зрештою, економічні проблеми можуть набути таких масштабів, що приховувати ані їх, ані невдоволення росіян уже не вдасться.

