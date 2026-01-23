Кремль не встигає покривати втрати підписанням контрактів із найманцями за гроші. Політолог Ігор Рейтерович озвучив 24 Каналу думку, що якщо Володимир Путін оголосить мобілізацію у Росії, це стане катастрофою для нього.

Що стане катастрофою для Путіна?

Як припустив Ігор Рейтерович, Путін прекрасно знає, що якщо він оголосить мобілізацію, то це катастрофічно позначиться на ситуації всередині Росії. Одного разу це не викликало захвату чи ентузіазму з боку російського населення. Зараз ситуація буде значно гірша.

Адже кілька років Росія набирала окупантів, платила їм мільйони рублів, аби вони йшли воювати проти України. Однак якщо буде мобілізація, то їм доведеться вступати до окупаційного війська за мінімальні гроші.

Мені здається, цей розрив буде найбільш негативним для Росії. Путін про це знає. Тому що якби він з самого початку займався такими мобілізаційними історіями, це була б одна концепція. Оскільки вони йшли іншим шляхом, зараз відкотитися знову до цієї мобілізації – це підписати собі смертний вирок,

– підкреслив політолог.

За його словами, лише здається, що у росіян ситуація під контролем. Насправді в один момент вона може розсипатися. Завдання України – довести до цього. Завдання Європи та США – нарешті зрозуміти, що Росія – це зовсім не та країна, яка може диктувати свої вимоги та вимагати особливого ставлення. Треба правильно діяти, щоб отримати потрібний результат.

Які проблеми в армії Росії?