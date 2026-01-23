Кремль не успевает покрывать потери подписанием контрактов с наемниками за деньги. Политолог Игорь Рейтерович озвучил 24 Каналу мнение, что если Владимир Путин объявит мобилизацию в России, это станет катастрофой для него.

Что станет катастрофой для Путина?

Как предположил Игорь Рейтерович, Путин прекрасно знает, что если он объявит мобилизацию, то это катастрофически скажется на ситуации внутри России. Однажды это не вызвало восторга или энтузиазма со стороны российского населения. Сейчас ситуация будет значительно хуже.

Ведь несколько лет Россия набирала оккупантов, платила им миллионы рублей, чтобы они шли воевать против Украины. Однако если будет мобилизация, то им придется вступать в оккупационное войско за минимальные деньги.

Мне кажется, этот разрыв будет наиболее негативным для России. Путин об этом знает. Потому что если бы он с самого начала занимался такими мобилизационными историями, это была бы одна концепция. Поскольку они шли другим путем, сейчас откатиться снова к этой мобилизации – это подписать себе смертный приговор,

– подчеркнул политолог.

По его словам, только кажется, что у россиян ситуация под контролем. На самом деле в один момент она может рассыпаться. Задача Украины – довести до этого. Задача Европы и США – наконец понять, что Россия – это совсем не та страна, которая может диктовать свои требования и требовать особого отношения. Надо правильно действовать, чтобы получить нужный результат.

Какие проблемы в армии России?