Кремль не успевает покрывать потери подписанием контрактов с наемниками за деньги. Политолог Игорь Рейтерович озвучил 24 Каналу мнение, что если Владимир Путин объявит мобилизацию в России, это станет катастрофой для него.
Что станет катастрофой для Путина?
Как предположил Игорь Рейтерович, Путин прекрасно знает, что если он объявит мобилизацию, то это катастрофически скажется на ситуации внутри России. Однажды это не вызвало восторга или энтузиазма со стороны российского населения. Сейчас ситуация будет значительно хуже.
Ведь несколько лет Россия набирала оккупантов, платила им миллионы рублей, чтобы они шли воевать против Украины. Однако если будет мобилизация, то им придется вступать в оккупационное войско за минимальные деньги.
Мне кажется, этот разрыв будет наиболее негативным для России. Путин об этом знает. Потому что если бы он с самого начала занимался такими мобилизационными историями, это была бы одна концепция. Поскольку они шли другим путем, сейчас откатиться снова к этой мобилизации – это подписать себе смертный приговор,
– подчеркнул политолог.
По его словам, только кажется, что у россиян ситуация под контролем. На самом деле в один момент она может рассыпаться. Задача Украины – довести до этого. Задача Европы и США – наконец понять, что Россия – это совсем не та страна, которая может диктовать свои требования и требовать особого отношения. Надо правильно действовать, чтобы получить нужный результат.
Какие проблемы в армии России?
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас Россия несет наибольшие потери, чем когда-либо. В частности, в декабре 2025 года статистика составляла 35 тысяч убитых оккупантов за месяц. В 2024 году в этот период россияне потеряли около 14 тысяч солдат. Увеличить российские потери удалось с помощью украинских дронов.
Начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал, что Кремль пошел на жестокие методы пополнения войска. Они даже прибегают к сомнительным способам, чтобы заставить россиян подписывать контракт и идти воевать в Украину. В частности, сильно усложняют жизнь гражданскому населению, дают огромные сроки наказания за любые правонарушения.
Сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк раскрыл шокирующие схемы пополнения вражеской армии. Россиян различными способами склоняют к подписанию контрактов. Например, много оккупантов имеют проблемы с алкоголем. Их подводят под различные уголовные статьи, а потом предлагают подписать контракт в обмен на заключение. Кроме того, существуют так называемые "брачные агентства" в России. Россиянки ищут одиноких мужчин, а потом склоняют их отправиться на войну. Оккупант погибает, а женщина получает деньги.