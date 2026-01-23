Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским в Давосе направил Владимиру Путину четкое послание. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, почему Кремль сейчас в тупике и может ли он отказаться от трехсторонних переговоров.

В какую ловушку попал Путин?

Политолог Игорь Рейтерович заметил, что Россия пока не знает, как ей лучше вести себя в такой ситуации и как реагировать.

Здесь все же Россия попадает в определенную ловушку,

– подчеркнул Рейтерович.

Ведь, напомнил он, Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Давосе обнародовал послание к Путину, которое заключается в том, что война в Украине должна закончиться.

По его словам, это свидетельствует о том, что есть определенные договоренности между Украиной и США. И россиянам следует учитывать, что это не просто предложение США или Украины, а их общая позиция.

Поэтому россияне хотят понять, насколько далеко зашла вся ситуация и насколько США готовы на них надавить, требуя решить вопрос завершения войны.

Поэтому, добавил политолог, россияне тянут время, надеясь как-то выкрутиться из данной ситуации. А потом уже, вероятнее всего, попытаются, что-то себе выторговать. Или же могут попытаться в очередной раз сорвать переговоры, пытаясь все переложить на Украину.

Почему перед Путиным сейчас сложный выбор?

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко считает, что Путин оказался в ситуации, когда любой следующий шаг только все ухудшит.

У него сейчас наступает ситуация, когда нужно принять решение, но любое из них будет болезненным,

– заявил Огрызко.

Потому что, заметил он, Путин не достиг своих целей, а экономика России буквально разваливается.

К тому же люди из окружения диктатора все больше задумываются над тем, как действовать, потому что никакого нормального будущего им уже не стоит ждать. А сам Путин, по мнению дипломата, сейчас сидит в бункере и не знает, что делать.

Огрызко добавил, что Украина не должна ждать, что решит Путин, а должна навязывать ему свое решение. А США со своей стороны должны оказывать давление на главу Кремля.

Что может стать фатальным для Путина?

Рейтерович отметил, что позиции Кремля сейчас слабее, чем были на предыдущих переговорах – тогда россияне разбрасывались различными угрозами, а фактически ничего из этого не произошло. И экономическая ситуация в России теперь значительно хуже, чем была в 2025 году.

И это все признают: даже Трамп постоянно подчеркивает, что в России очень плохая ситуация с экономикой. То есть, заметил он, президент США не может игнорировать информацию, которую ему предоставляет ближайшее окружение о функционировании российской экономики.

Не зря Президент Украины обратил внимание на то, сколько россияне теряют сейчас людей, а именно – существенно возросло количество погибших с российской стороны и они уже не успевают это покрывать своими мобилизационными мерами,

– сказал политолог.

Ведь такие меры сводятся к набору наемников и россияне таким образом пытаются воевать против Украины. Потому что Путин прекрасно знает: если он объявит мобилизацию – это катастрофически повлияет на ситуацию внутри России.

Ведь Кремль раз уже пошел на такой шаг – и никакого энтузиазма со стороны российского населения не оказалось. Сейчас же, подчеркнул политолог, это станет вообще недопустимым для россиян, поскольку перед тем российские власти несколько лет платили наемникам бешеные суммы, чтобы те воевали против Украины. Сейчас же уже не найдется много желающих идти на войну за минимальные деньги. И Путин об этом знает.

Если сейчас вернуться снова к мобилизации – это подписать себе смертный приговор,

– заявил Рейтерович.

То есть, подытожил он, Путину сейчас только кажется, что ситуация находится под контролем. Однако в какой-то один момент все может рассыпаться в щепки. И задача Украины – способствовать этому. А Европа и США должны осознать, что Россия таки является "бумажным тигром".

