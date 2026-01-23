Об этом сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Смотрите также В мирных переговорах появился новый участник: что известно об американце Джоше Грюнбауме
Планирует ли Украина расширить свою переговорную группу?
Днем 23 января глава государства сообщил о расширении украинской делегации для мирных переговоров в ОАЭ.
По словам Зеленского, возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. К нему присоединятся:
- глава ОП Кирилл Буданов и его заместитель экс-дипломат Сергей Кислица,
- начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов,
- глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия,
- представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
Что касается полномочий делегации, Зеленский отметил, что они пока понятны всем участникам, а также добавил, что обсуждение ключевых тем состоится в телефонном формате непосредственно перед встречей.
Планируют ли привлекать к переговорам европейских партнеров?
Глава государства отметил, что европейские партнеры получат фидбек после завершения трехсторонней встречи в ОАЭ.
И что касается наших европейских партнеров, я всегда подключаю Европу, я всегда за их участие. Сегодняшняя встреча и завтрашняя будет трехсторонняя Украина, Америка, Россия. А потом европейцы безусловно получат от нас фидбек,
– добавил Зеленский.
Кто будет представлять Россию и США?
К американской делегации в мирных переговорах по Украине присоединится Джош Грюнбаум. Известно, что юрист уже участвовал в российско-американских переговорах по Украине, впрочем на несколько более низком уровне.
В составе американской делегации пецпосланник США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
От России в ОАЭ прибудут советник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.