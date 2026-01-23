Об этом информирует российское агентство "Интерфакс".
Что в России сказали о мирном соглашении с Украиной?
В пятницу, 23 января, после встречи с американской делегацией во главе со Стивом Уиткоффом помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что без решения территориального вопроса "по формуле Анкориджа" рассчитывать на долгосрочный мир в Украине не стоит.
В то же время он отметил, что Кремль "искренне заинтересован" в урегулировании российско-украинского "конфликта" дипломатическим способом. Однако пока армия Россия продолжит выполнять военные задачи на территории Украины.
Пока этого нет – Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы обладают стратегической инициативой,
– заявил Ушаков.
Что известно о переговорах Уиткоффа и Путина в России?
Стив Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером и старшим советником Белого дома Джошем Грюнбаумом прилетели в Москву 22 января. Сразу после посадки кортеж американских представителей отправился из Внуково-2 в направлении Кремля.
Через несколько минут после 2 ночи 23 января Кремль официально проинформировал, что встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и другими представителями Дональда Трампа завершилась. Она длилась около 3,5 часов.
После встречи Ушаков заявил, что разговор был конструктивный и откровенный.