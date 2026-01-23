Про це інформує російське агентство "Інтерфакс".
Що в Росії сказали про мирну угоду з Україною?
У п'ятницю, 23 січня, після зустрічі з американською делегацією на чолі зі Стівом Віткоффом помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що без вирішення територіального питання "за формулою Анкориджа" розраховувати на довгостроковий мир в Україні не варто.
Водночас він зазначив, що Кремль "щиро зацікавлений" у врегулюванні російсько-українського "конфлікту" дипломатичним способом. Однак наразі армія Росія продовжить виконувати військові завдання на території України.
Поки цього немає – Росія продовжить послідовно домагатися поставлених перед спеціальною військовою операцією цілей саме на полі бою, де російські збройні сили володіють стратегічною ініціативою,
– заявив Ушаков.
Що відомо про перемовини Віткоффа та Путіна у Росії?
Стів Віткофф разом із Джаредом Кушнером та старшим радником Білого дому Джошем Грюнбаумом прилетіли у Москву 22 січня. Відразу після посадки кортеж американських представників вирушив із Внуково-2 у напрямку Кремля.
За кілька хвилин після 2 ночі 23 січня Кремль офіційно проінформував, що зустріч Володимира Путіна зі Стівом Віткоффом та іншими представниками Дональда Трампа завершилася. Вона тривала близько 3,5 години.
Після зустрічі Ушаков заявив, що розмова була конструктивна і відверта.