Об этом 24 Каналу рассказал начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что в стране-агрессоре также промывка мозга работает настолько сильно, что в России постоянно есть новые ресурсы, новые контрактники. Большинство из них – из тюрьмы.

Как россиян заставляют подписывать контракт?

Гриценко отметил, что один из российских пленных, парень 2006 года рождения, рассказал, как-то покурил кое-что запрещенное, его поймали и посадили за решетку на пять лет. И уже в СИЗО он подписал контракт и пошел воевать.

В России сильно усложняют жизнь гражданскому населению, дают огромные сроки наказания за любые правонарушения, в частности за драку. Еще один пленный, по словам начальник штаба, признался, что за это правонарушение его посадили на три года и он также подписал контракт.

"Таким образом россияне создают условия, которые заставляют любого, кто попадает сейчас за любой поступок за решетку, сразу подписывать контракт. Им объясняют, или умрешь в тюрьме, или имеешь шанс выжить на войне. Но шанс выжить на войне у них минимальный", – подчеркнул он.

К слову. За последние сутки по состоянию на 12 января враг потерял 1 060 единиц личного состава. А с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано около 1 220 000 человек.

Для того чтобы выжить в этой ситуации, им надо или сдаться в плен, или затрехсотиться на подъезде к месту ведения боевых действий. Однако ресурс живой силы в России, по его мнению, огромный из-за большого количества населения, и применяют его россияне максимально.

Как украинские силы останавливают продвижение врага на бронированной технике?

В то же время снаряжением, как заметил Гриценко, российские военные должны обеспечивать себя самостоятельно. Как рассказывали пленные, их ставили перед фактом в российской армии.

Хочешь иметь крутую форму, купи ее себе сам. Хочешь иметь классный прицел тепловизионного видения, мотоцикле или РЭБ, купи его. Они получают какие-то выплаты за подписание контракта и почти все эти средства тратят на экипировку. Иногда это в добровольном порядке, иногда – в принудительном,

– отметил Николай Гриценко.

Также россияне, по его словам, начали в последнее время активно применять бронированную технику, самопальные автомобили, обваренные непонятным железом. Случались даже мостоукладчики, которые противник пытался применять именно на Покровском направлении, чтобы прорваться. Поэтому проблем с техникой враг не имеет.

"Раз в неделю они выстраиваются в колонны и пытаются прорваться. Однако бригада "Рубеж" и соседние бригады эти попытки врага останавливают еще на его территории", – отметил начальник штаба.

Он добавил, что россияне даже не доезжают до линии боевого соприкосновения, благодаря чрезвычайно эффективной работе украинских дронов.

Как россияне пытаются пополнять свое войско?