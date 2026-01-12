О том, какой вред наносят противнику украинские бойцы и о количестве ликвидированных солдат вражеской армии рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Актуально Враг продвинулся возле двух населенных пунктов: обновленная карта DeepState

С начала полномасштабного вторжения потери России составляют:



Потери оккупантов на 12 января / Инфографика Генштаба

На севере Покровска российские войска пытались атаковать позиции 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Более 20 вражеских пехотинцев выдвинулись вперед, рассчитывая на маскировку погодными условиями, однако украинские десантники своевременно их обнаружили и нанесли удар.

В то же время бойцы 155-й механизированной бригады сожгли колонну российской техники вблизи Покровска. Дроны поразили автомобили и пехоту на расстоянии 6 – 7 километров южнее линии фронта.

Также Силы обороны поразили буровые установки "Лукойл" в Каспийском море, ЗРК "Бук-М3" на Луганщине и склад обеспечения 49-й армии страны-агрессора в Херсонской области.