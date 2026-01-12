О том, какой вред наносят противнику украинские бойцы и о количестве ликвидированных солдат вражеской армии рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Каковы потери оккупантов на 12 января?

С начала полномасштабного вторжения потери России составляют:

  • личного состава – около 1 220 000 (+1 060) человек;
  • танков – 11 541 (+0) единиц;
  • боевых бронированных машин – 23 892 (+7);
  • артиллерийских систем – 35 973 (+21);
  • РСЗВ / MLRS – 1 598 (+0)
  • средств ПВО – 1 270 (+1);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 104 421 (+353);
  • крылатых ракет – 4 155 (+0) ;
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн 73 742 (+98);
  • специальной техники – 4 042 (+3).

Последние новости с фронта

  • На севере Покровска российские войска пытались атаковать позиции 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Более 20 вражеских пехотинцев выдвинулись вперед, рассчитывая на маскировку погодными условиями, однако украинские десантники своевременно их обнаружили и нанесли удар.

  • В то же время бойцы 155-й механизированной бригады сожгли колонну российской техники вблизи Покровска. Дроны поразили автомобили и пехоту на расстоянии 6 – 7 километров южнее линии фронта.

  • Также Силы обороны поразили буровые установки "Лукойл" в Каспийском море, ЗРК "Бук-М3" на Луганщине и склад обеспечения 49-й армии страны-агрессора в Херсонской области.

  • Кроме того, Россия пытается создать плацдарм для наступления на Сумы через Хотень, однако все попытки срываются. На Северо-Слобожанском направлении враг действует штурмовыми группами с активным применением дронов, избегая лобовых атак.