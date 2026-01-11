Впрочем, Силам обороны удается успешно срывать все попытки врага. У 78 отдельной десантно-штурмовой бригады 7 КШР ДШВ рассказали о ситуации на этом направлении, передает 24 Канал.

Смотрите также Украинские военные имели успех в районе Константиновки: обзор фронта от ISW

Что происходит на Северо-Слобожанском направлении?

Военные рассказали, что россияне периодически осуществляют штурмовые действия и наращивают активность беспилотных систем на некоторых участках Северо-Слобожанского направления.

"Во время наступления пехоты враг избегает лобовых атак и пытается действовать через фланги", – говорят в 78 бригаде.

Против ее подразделений действуют формирования 810 отдельной бригады морской пехоты и 9 мотострелкового полка России.

Наша активная оборона и постоянная разведка позволяют удерживать ситуацию под полным контролем,

– успокаивают военные.

Последние новости с фронта