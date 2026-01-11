Впрочем, Силам обороны удается успешно срывать все попытки врага. У 78 отдельной десантно-штурмовой бригады 7 КШР ДШВ рассказали о ситуации на этом направлении, передает 24 Канал.
Что происходит на Северо-Слобожанском направлении?
Военные рассказали, что россияне периодически осуществляют штурмовые действия и наращивают активность беспилотных систем на некоторых участках Северо-Слобожанского направления.
"Во время наступления пехоты враг избегает лобовых атак и пытается действовать через фланги", – говорят в 78 бригаде.
Против ее подразделений действуют формирования 810 отдельной бригады морской пехоты и 9 мотострелкового полка России.
Наша активная оборона и постоянная разведка позволяют удерживать ситуацию под полным контролем,
– успокаивают военные.
Последние новости с фронта
Силы обороны уничтожили российскую колонну техники и группу штурмовиков под Покровском. По оккупантам отработали воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 155 механизированной бригады.
Под Мариуполем Россия создала военные полигоны под Мариуполем для обучения оккупантов. ВСУ удалось допросить пленного россиянина, который проходил обучение там.
Бойцы ГУР провели успешную спецоперацию в районе Каховского водохранилища, ликвидировав и ранив оккупантов. Нескольких россиян взяли в плен, после чего нашим разведчикам удалось получить ценные данные и выявить слабые места в обороне врага.