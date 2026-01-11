Парень Эдуард попал на войну в 18 лет, но через полгода оказался в плену ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 110 ОМБр.

Что рассказал оккупант?

Оккупант рассказал, что он проходил обучение вблизи Мариуполя. Там обустроили полигон для непосредственной подготовки к операциям.

Его учили сначала как разведчика, впоследствии как разведчика-снайпера.

Сначала я был просто разведчиком, а после крайних задач меня поставили выше по штату – разведчиком-снайпером, когда пришли еще люди, поставили старшим разведчиком-снайпером,

– рассказал он.

В 110 ОМБр заметили, что вместо развития оккупированных территорий Россия превращает их в военные полигоны, базы и склады. Поэтому для россиян украинская земля – только ресурс для войны.

