Парень Эдуард попал на войну в 18 лет, но через полгода оказался в плену ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 110 ОМБр.
Что рассказал оккупант?
Оккупант рассказал, что он проходил обучение вблизи Мариуполя. Там обустроили полигон для непосредственной подготовки к операциям.
Его учили сначала как разведчика, впоследствии как разведчика-снайпера.
Сначала я был просто разведчиком, а после крайних задач меня поставили выше по штату – разведчиком-снайпером, когда пришли еще люди, поставили старшим разведчиком-снайпером,
– рассказал он.
В 110 ОМБр заметили, что вместо развития оккупированных территорий Россия превращает их в военные полигоны, базы и склады. Поэтому для россиян украинская земля – только ресурс для войны.
Российские пленные: последние новости
Недавно бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР провели успешную спецоперацию в районе Каховского водохранилища. Они ликвидировали и ранили оккупантов, еще нескольких россиян взяли в плен. А главное – получили ценные данные и обнаружили серьезные слабые места в обороне россиян.
Российские военные активно сдаются в плен на Покровском и Добропольском направлениях. Особенно такая тенденция наблюдается в мотострелковых бригадах и среди осужденных. Как рассказал начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал 24 Каналу, иногда в плен сдается по 5 – 10 человек в день.
Проект "Хочу жить" в конце 2025 года обнародовал статистику по оккупантам, которые оказались в украинском плену с начала полномасштабной войны. Их количество уже пересекло отметку более 10 тысяч. В 2025 году среди пленных резко увеличилась доля иностранцев.