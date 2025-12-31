Кроме того, ежегодно это число растет. Соответствующую информацию предоставили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, пишет 24 Канал.

Что известно о российских военнопленных?

За неполный 2025 год в плен попало больше военных России, чем за 2022 – 2023 годы вместе взятые.

В среднем еженедельно сдаются 60 – 90 человек, а в августе 2024 года этот показатель достигал до 350 пленных в неделю.

Статистика свидетельствует, что начиная с июня 2023 года, российские военные попадают в плен чаще, чем украинские – в российский.

Наибольшее количество пленных взяли в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области России и Пологовском районе Запорожской области.

Заметим, что в 2025 году резко увеличилась доля иностранцев среди пленных. Еженедельно обнаруживают 2 – 3 наемников, завербованных за пределами страны-агрессора. В общем почти 7% всех российских военнопленных в Украине – это граждане 40 разных стран.

О принуждении или введении в заблуждение во время мобилизации заявили 24% пленных. Из них 40% имеют криминальное прошлое – чаще всего это преступления, связанные с кражами, наркотиками, ограблениями, разбоями, тяжелыми телесными повреждениями и убийствами.

К тому же только 7% пленных имеют высшее образование, тогда как 30% не закончили даже школьное обучение. До начала войны 38% не имели работы. Почти половина пленных имеют детей, из них 8% – многодетные (трое и более детей).

Среди пленных также сотни людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, включая ВИЧ/СПИД, туберкулезом, диабетом и психическими расстройствами.

Типичный российский военнопленный это:

83% – рядовой состав;

13% – сержанты;

почти 3% – офицеры;

возраст – от 18 до 65 лет;

около 76% – контрактники (включая завербованных в тюрьмах и ЧВК);

19% – мобилизованные;

почти 5% – срочники.

В результате обменов в Россию вернули чуть более 6 тысяч военнопленных, более половины передали в 2025 году. В то же время подтверждено не менее 237 случаев, когда бывшие пленные после обмена погибли или пропали без вести, будучи снова отправленными на фронт. Четверо российских военных находятся в украинском плену уже второй раз.

Российская сторона прежде всего добивается обмена этнических русских, не имеющих тяжелых ранений и находившихся в плену недолго. Иностранных наемников Россия на обмен не требует.

Тысячи военнопленных армии РФ, в частности раненые, тяжелобольные и срочники, до сих пор остаются в Украине.

Заметьте! Уже четвертый год подряд Россия отказывается от обмена по формуле "всех на всех".

В то же время российские военнопленные недавно публично обратились к Владимиру Путину, поинтересовавшись, почему их до сих пор не обменяли. Среди тех, кто появляется в видеообращении, – тяжелораненые и больные военные, мусульмане и бойцы подразделения "Ахмат".

Как в России говорят о своих солдатах, попавших в плен?