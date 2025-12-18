Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественное движение "Наш выход".

Что говорят российские пленные?

В обращении военнопленные спрашивают российского диктатора, почему их не обменивают. Среди пленных, которые появляются на видео, – тяжелораненые, больные, мусульмане, "ахматовцы", а также солдат, который попал в плен во второй раз.

Сейчас я нахожусь в лагере для содержания военнопленных. Таких, как мы, здесь находится тысячи людей. Также здесь находятся раненые, также здесь находятся те, кто моложе 25 лет, хотя 2 июня 2025 года были достигнуты Стамбульские договоренности, по которым была договоренность обмена "всех на всех" в этих двух категориях. Обменяли не всех!

– сказал на видео военнопленный Ткачук.

Военнопленный Мансур Эльмурзаев добавил, что они все ожидают, "пока Путин их обменяет" и терпения уже нет.

Лидер движения "Наш выход" Ирина Кринина выразила надежду, что Украина и Россия заключат мирное соглашение, первым пунктом которого станет обмен военнопленными в формате "всех на всех".

Справка. Общественное движение "Наш выход" было основано россиянками в Украине в конце декабря 2023 года. Организация помогает семьям россиян, пропавших на войне в Украине, в поисках близких, а также способствует оформлению статуса "военнопленного" в России, что дает возможность попасть в списки на обмен.

