Что заявляют россияне?

Россияне утверждают, что их силы ПВО якобы уничтожили 50 беспилотников в Брянской и Смоленской областях, при этом они уверяют, что беспилотники летели к резиденции Путина.

Также оккупанты заявляют, что еще 41 дрон якобы сбили в Новгородской области.

Фейковая карта / Фото: минобороны России

Справка. Резиденция Владимира Путина в Новгородской области расположена в городе Валдай – это же ее неофициальное название. Официально она называется "Ужин" или "Длинные Бороды".

По данным СВР, сразу ряд фактов свидетельствует, что информация об атаке на резиденцию Путина является фейком.

Во-первых, в течение 29 декабря местные жители Новгородской области не сообщали об атаке БпЛА и ее последствиях. Теперь Кремль пытается срочно исправить ситуацию и распространяет в российских соцсетях фейковые сообщения от имени якобы жителей Валдая.

Вторым аспектом является отсутствие фактических доказательств – обломков, фото, видео – сбитых БпЛА, которые Россия не может продемонстрировать уже почти сутки после начала информационной операции.

Кроме этого, минобороны России дважды корректировало опубликованные сводки для соответствия нарративам Кремля: сначала россияне сообщили о 18 зафиксированных беспилотниках СОУ, а потом их количество увеличилось до 23.

С чего все началось?