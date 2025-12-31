Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины и Центр стратегических коммуникаций.
Читайте также ISW объяснил, зачем Россия врет об "атаке" на резиденцию Путина
Что заявляют россияне?
Россияне утверждают, что их силы ПВО якобы уничтожили 50 беспилотников в Брянской и Смоленской областях, при этом они уверяют, что беспилотники летели к резиденции Путина.
Также оккупанты заявляют, что еще 41 дрон якобы сбили в Новгородской области.
Фейковая карта / Фото: минобороны России
Справка. Резиденция Владимира Путина в Новгородской области расположена в городе Валдай – это же ее неофициальное название. Официально она называется "Ужин" или "Длинные Бороды".
По данным СВР, сразу ряд фактов свидетельствует, что информация об атаке на резиденцию Путина является фейком.
Во-первых, в течение 29 декабря местные жители Новгородской области не сообщали об атаке БпЛА и ее последствиях. Теперь Кремль пытается срочно исправить ситуацию и распространяет в российских соцсетях фейковые сообщения от имени якобы жителей Валдая.
Вторым аспектом является отсутствие фактических доказательств – обломков, фото, видео – сбитых БпЛА, которые Россия не может продемонстрировать уже почти сутки после начала информационной операции.
Кроме этого, минобороны России дважды корректировало опубликованные сводки для соответствия нарративам Кремля: сначала россияне сообщили о 18 зафиксированных беспилотниках СОУ, а потом их количество увеличилось до 23.
С чего все началось?
В Кремле обвинили Украину в атаке беспилотников на резиденцию Путина, которая якобы произошла ночью 29 декабря 2025 года. Россияне заявили, что готовят ответный удар и стремятся пересмотреть свою переговорную позицию по этому поводу.
Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала объяснил, что такие обвинения больше похожи на информационную спецоперацию Кремля. По его мнению, Москва поспешила с этой историей, чтобы подстраховаться в переговорах и навязать выгодную версию событий.
Тем временем в США заявили, что не имеют доказательств того, что Украина причастна к атаке на резиденцию Путина. В Вашингтоне считают, что это было бы не логично, учитывая начало мирного процесса.