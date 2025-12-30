По словам Уитакера, на фоне приближения к возможной мирной договоренности подобные действия выглядели бы нелогично. Об этом он сказал в эфире Fox Business, передает 24 Канал.

Что у Трампа сказали об "ударе по резиденции Путина"?

Мне кажется немного неуместно быть так близко к мирному соглашению – Украина действительно хочет заключить мирное соглашение – и потом делать что-то, что может быть расценено как опрометчивое или неконструктивное,

– сказал Уитакер.

Американский дипломат напомнил, что президент США Дональд Трамп также ранее высказывал скепсис относительно версии об украинской атаке на резиденцию Путина. По его мнению, такой шаг был бы слишком провокационным в момент, когда продолжаются переговорные усилия.

В то же время Уитакер обратил внимание, что Россия не прекращает обстрелы Украины, несмотря на дипломатические попытки остановить войну. По его словам, украинская столица почти каждую ночь подвергается атакам дронов и ракет.

"Я думаю, что обе стороны хотят положить конец войне, вопрос только в условиях – мы все больше осознаем различия между двумя сторонами, мы слышим, что соглашение готово на 90 – 95%", – заверил Уитакер.

Отдельно он подчеркнул, что территориальные вопросы остаются одними из самых сложных в процессе урегулирования конфликта.

Российское минобороны заявило, что цели были сбиты и вместо заявленных Лавровым более 90 БпЛА указало 18. На это обратил внимание в эфире 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний. В России забрехалась, не согласовав свои заявления.

