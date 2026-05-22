Почему единственный НПЗ может оказаться под угрозой?

Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич, пишет Reuters.

Выступая в эфире сербского телеканала RTS поздно вечером в четверг, он заявил, что не ждет достижения соглашения о приобретении акций NIS венгерской нефтяной компанией MOL до дедлайна.

У нас было множество встреч с представителями MOL. Я надеюсь, что мы успешно завершим процесс, но я не настроен оптимистично,

– отметил Вучич.

Это ставит под угрозу работу единственного НПЗ Сербии, который контролирует нефтяная компания.

Дело в том, что США требуют от Сербии избавиться от российской доли в NIS из-за санкций, которые они ввели в ответ на войну Москвы против Украины.

Российские компании "Газпромнефть" и "Газпром" в январе этого года якобы согласились продать свои 56% акций венгерской энергетической компании MOL.

Тогда Вашингтон дал сторонам время до 22 мая, чтобы завершить сделку. Для этого также требуется согласие правительства Сербии, поскольку государству принадлежит часть акций NIS. Однако, очевидно, компании так и не пришли к окончательному согласию.

Это означает, что санкции США сегодня могут снова вступить в силу и парализовать работу NIS.

Заметьте! Впрочем, Вучич надеется, что Вашингтон может предоставить сторонам больше времени для завершения сделки.

Почему санкции США против NIS не действуют сейчас?

США ввели санкции против NIS в октябре 2025 года в рамках более широких ограничений, направленных против энергетического сектора России. Ведь большую часть акций компании контролируют российские энергетические гиганты:

Российский "Газпром" имеет в собственности около 44,9% акций.

Еще примерно 11,3% акций принадлежат "Газпромнефти",

Правительство Сербии владеет лишь 29,9% акций NIS. Остальные принадлежат мелким акционерам и работникам компании.

После введения санкций остановились поставки нефти через хорватский трубопровод JANAF. В итоге это привело к остановке производства на единственном НПЗ в сербском городе Панчевои, который обеспечивает более 80% внутреннего рынка страны, пишет Barron's.

Несмотря на это, США все же пошли на уступки Сербии. NIS уже несколько раз получала временные исключения из санкций от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Однако эти исключения Вашингтон делал лишь для того, чтобы компания вышла из-под контроля России, в противном же случае ограничения снова заработают.

Важно! В январе 2026 года венгерская энергетическая компания MOL сообщила, что готова заключить соглашение с российскими компаниями о покупке их долей в NIS. Тогда же сербский президент завил, что не имеет возражений против такого варианта, поскольку Венгрия считается дружественной к Сербии страной.

Как Сербия хотела спасти NIS?

После того как единственный нефтеперерабатывающий завод Сербии оказался под давлением санкций США против Москвы, президент страны Александар Вучич обратился к российским владельцам компании NIS – "Газпром" и "Газпромнефть".

Глава государства установил срок в 50 дней, в течение которого российские акционеры должны продать свои доли в единственном нефтеперерабатывающем заводе страны. В случае невыполнения этого требования Вучич пригрозил передать управление предприятием под контроль государства.

Впоследствии спикер парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что законодательный орган готовит изменения в бюджет. Они должны позволить государству взять под контроль компанию NIS в случае дальнейшей неопределенности с ее собственностью.