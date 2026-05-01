Почему ЕС заморозил средства для Сербии?

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет N1.

Сейчас мы приостановили все выплаты по Плану роста, поскольку Сербия продемонстрировала регресс в сфере правосудия. И пока это не будет исправлено, страна не сможет получить финансовую поддержку ЕС,

– заявила Кос.

Еврокомиссар отметила, что только после того, как Белград осуществит конкретные шаги, Еврокомиссия проведет оценку ситуации и примет окончательное решение о выплате средств.

К тому времени финансирование, предназначенное для Сербии, будет оставаться замороженным и находиться на счетах ЕС.

Важно! Если Еврокомиссия придет к выводу, что Сербия так и не выполнила рекомендаций по противоречивым законам, выплаты приостановят вообще. Средства, предусмотренные для Белграда, перераспределят между другими странами.

Сколько может потерять Сербия?

Сейчас Сербия, хоть и не является членом ЕС, может получать финансирование из европейских фондов. Дело в том, что после начала переговоров о вступлении в 2014 году государство имеет право на финансовую поддержку блока и гранты для проведения реформ, пишет Politico.

Однако эти реформы Белград проводит достаточно специфически, что беспокоит Брюссель. Как отметила Марта Кос, сербское правительство принимает законы, которые подрывают независимость судебной системы, занимается подавлением протестов и регулярно вмешивается в деятельность независимых медиа.

К тому же Брюсселю не нравится, что Сербия укрепляет свои связи с Москвой, пока получает средства от Евросоюза.

Как страна-кандидат, мы также ожидаем, что Сербия будет поддерживать нашу внешнюю политику и больше согласовывать свои позиции с нашими,

– подчеркнула Марта Кос.

Однако окончательное решение зависело от Венецианской комиссии, которая является совещательным органом Совета Европы по правовым вопросам. Ее вывод и стал основанием для замораживания финансирования для Белграда.

Для Сербии блокировка средств будет иметь серьезные последствия. Ведь сейчас именно ЕС является крупнейшим донором государства. Он выделил уже более 586 миллионов евро безвозвратной помощи в 2021 – 2024 годах.

Еще до 1,5 миллиарда евро страна может получить в случае выполнения реформ, но Белград сейчас рискует потерять эти средства.

Заметьте! Сербия сохраняет тесные связи с Россией долгие годы. Как прокомментировал главный редактор сербского портала FakeNews Tracker Иван Суботич, в стране почему-то "исторически любят русских".

Как Сербия сотрудничает с Россией?