Почему могут урезать средства для Сербии?
Это балканское государство не является членом Евросоюза, однако после начала переговоров о вступлении в 2014 году имеет право на финансовую помощь и гранты для проведения реформ, пишет Politico.
Однако политика, которую проводит сербская власть, и ее ориентация на Россию, заставляет ЕС пересмотреть финансирование для Сербии.
Мы все больше обеспокоены тем, что происходит в Сербии. Речь идет о законах, которые подрывают независимость судебной системы, подавление протестов и регулярное вмешательство в деятельность независимых медиа,
– заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
По ее словам, сейчас Еврокомиссия оценивает, соответствует ли страна требованиям для получения выплат в рамках финансовых инструментов ЕС.
К тому же Брюсселю не нравится, что Сербия укрепляет свои связи с Москвой, несмотря на получение средств от ЕС.
Как страна-кандидат, мы также ожидаем, что Сербия будет поддерживать нашу внешнюю политику и больше согласовывать свои позиции с нашими,
– подчеркнула Кос.
Европейские чиновники рассказали изданию, что голоса за приостановление финансирования для Сербии в последние недели звучат все громче.
Однако все будет зависеть от того, что решит Венецианская комиссия. Этот совещательный орган Совета Европы по правовым вопросам в конце месяца предоставит свое экспертное заключение по изменениям в законодательстве в Сербии, которые вызвали много споров.
Этот вывод может стать основанием для замораживания финансирования для Белграда.
Важно! Евросоюз является крупнейшим донором для Сербии. Брюссель выделил уже более 586 миллионов евро безвозвратной помощи в 2021 – 2024 годах. Еще до 1,5 миллиарда евро страна сможет получить при условии проведения реформ.
Почему Сербия имеет тесные связи с Россией?
Сербия длительное время имеет теплые отношения с Москвой. Главный редактор сербского портала FakeNews Tracker Иван Суботич рассказал в интервью Insight News Media, что в стране "исторически любят русских".
Когда я ставлю Путина на первую полосу, продажи растут на 40%,
– отметил он.
На этом фоне, вместе с сообщениями о нарушении демократии в стране, отношения с Евросоюзом в Сербии тоже ухудшаются. Напряжение возросло еще больше в декабре прошлого года, когда президент Александар Вучич проигнорировал саммит ЕС – Западные Балканы.
В прошлом месяце Сербию также критиковали из-за сообщений о насилии и нарушениях во время местных выборов. Также недовольство в ЕС вызвал полицейский рейд в университете, где произошли столкновения между студентами и правоохранителями.
Именно эти события вместе с дальнейшим сотрудничеством Сербии с Москвой стали переломным моментом в отношениях с Брюсселем и заставили Еврокомиссию занять более жесткую позицию,
– отметил один из чиновников ЕС.
Заметьте! По данным сербского правительства, с 2000 года страна получила более 7 миллиардов евро финансирования и инвестиций от ЕС.
Как Сербия сотрудничает с Россией?
Сербия, которая в значительной степени зависит от поставок российского газа, не ищет альтернативных источников энергии. Ранее страна подписала новое соглашение на импорт российского газа, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение на зиму.
Это объяснялось тем, что Белград закупает газ у России по ценам, ниже рыночных. По данным сербской газовой компании, страна в прошлом году импортировала около 6 миллионов кубометров российского газа в сутки по цене до 290 евро за тысячу кубометров, тогда как средняя рыночная цена составляла около 360 евро.
В то же время в Сербии работает нефтяная компания NIS, которая принадлежит российскому "Газпрому" и "Газпромнефти". Эта компания управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в стране. Однако идут переговоры о продаже российской доли в нефтяной компании.