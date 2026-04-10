Почему могут урезать средства для Сербии?

Это балканское государство не является членом Евросоюза, однако после начала переговоров о вступлении в 2014 году имеет право на финансовую помощь и гранты для проведения реформ, пишет Politico.

Однако политика, которую проводит сербская власть, и ее ориентация на Россию, заставляет ЕС пересмотреть финансирование для Сербии.

Мы все больше обеспокоены тем, что происходит в Сербии. Речь идет о законах, которые подрывают независимость судебной системы, подавление протестов и регулярное вмешательство в деятельность независимых медиа,

– заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

По ее словам, сейчас Еврокомиссия оценивает, соответствует ли страна требованиям для получения выплат в рамках финансовых инструментов ЕС.

К тому же Брюсселю не нравится, что Сербия укрепляет свои связи с Москвой, несмотря на получение средств от ЕС.

Как страна-кандидат, мы также ожидаем, что Сербия будет поддерживать нашу внешнюю политику и больше согласовывать свои позиции с нашими,

– подчеркнула Кос.

Европейские чиновники рассказали изданию, что голоса за приостановление финансирования для Сербии в последние недели звучат все громче.

Однако все будет зависеть от того, что решит Венецианская комиссия. Этот совещательный орган Совета Европы по правовым вопросам в конце месяца предоставит свое экспертное заключение по изменениям в законодательстве в Сербии, которые вызвали много споров.

Этот вывод может стать основанием для замораживания финансирования для Белграда.

Важно! Евросоюз является крупнейшим донором для Сербии. Брюссель выделил уже более 586 миллионов евро безвозвратной помощи в 2021 – 2024 годах. Еще до 1,5 миллиарда евро страна сможет получить при условии проведения реформ.

Почему Сербия имеет тесные связи с Россией?

Сербия длительное время имеет теплые отношения с Москвой. Главный редактор сербского портала FakeNews Tracker Иван Суботич рассказал в интервью Insight News Media, что в стране "исторически любят русских".

Когда я ставлю Путина на первую полосу, продажи растут на 40%,

– отметил он.

На этом фоне, вместе с сообщениями о нарушении демократии в стране, отношения с Евросоюзом в Сербии тоже ухудшаются. Напряжение возросло еще больше в декабре прошлого года, когда президент Александар Вучич проигнорировал саммит ЕС – Западные Балканы.

В прошлом месяце Сербию также критиковали из-за сообщений о насилии и нарушениях во время местных выборов. Также недовольство в ЕС вызвал полицейский рейд в университете, где произошли столкновения между студентами и правоохранителями.

Именно эти события вместе с дальнейшим сотрудничеством Сербии с Москвой стали переломным моментом в отношениях с Брюсселем и заставили Еврокомиссию занять более жесткую позицию,

– отметил один из чиновников ЕС.

Заметьте! По данным сербского правительства, с 2000 года страна получила более 7 миллиардов евро финансирования и инвестиций от ЕС.

Как Сербия сотрудничает с Россией?