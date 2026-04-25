Сербия в украинском восприятии часто выглядит как своеобразная "балканская Россия" – страна, исторически и политически тяготеющая к Кремлю. Теплые контакты между Белградом и Москвой, осторожная позиция относительно санкций против России и публичная риторика отдельных политиков и организаций только усиливают этот образ.

Впрочем, присмотревшись внимательнее, становится понятно, что множество стереотипов не соответствуют действительности, а часть, как вот скептицизм в отношении Запада – объясняется недавней историей, травматический опыт которой до сих пор отражается во взглядах местного населения.

За свое небольшое путешествие я попытался хотя бы частично понять, как на самом деле сербы воспринимают украинцев, почему мы считаем их пророссийскими и насколько этот образ соответствует действительности сегодня.

Первые впечатления и первое общение: почему стереотипы – плохое явление?

Первым, что бросается в глаза – или точнее в уши – когда выходишь за пределы автовокзала в Белграде, совсем не сам город. Сам вокзал расположен немного на окраине, а вокруг вырисовался довольно традиционный постсоветский антураж, поэтому здесь больше внимания привлекает язык. И, как ни странно, – это совсем не сербский.

Едва отойдя от самого автовокзала, кроме его работников, я почти сразу наталкиваюсь на пару русских релокантов. Сомнений в том, что это были именно русские у меня почти не было, ведь живя в Украине довольно легко научиться отличать характерный русский акцент от произношения русскоязычных украинцев.

В первые минуты пребывания в стране это выглядело странно и даже немного иронично, ведь это идеально укладывается в заранее сформированную, немного стереотипную, как впоследствии выяснилось, картину Сербии. Образ очень дружественной к России страны в большом количестве заполненной, собственно, самими россиянами.

И это действительно так, ведь только по приблизительным оценкам Сербия насчитывает российскую диаспору до полумиллиона человек. Для государства с населением около 6,5 миллиона – это огромное число. И когда твоя страна имеет такую широкую иностранную диаспору – это так или иначе становится ощутимым внутриполитическим фактором.

Поудивляясь еще немного такой неожиданной встрече, возникла потребность разобраться с местным транспортом. Заранее подготовленной наличности в сербских динарах у меня не было, как и возможности воспользоваться автобусом, чтобы добраться до отеля.

В конце концов оказалось, что заказать такси здесь действительно проблематично. Каких-то известных перевозчиков вроде Убера здесь не было, поэтому пришлось импровизировать. Погуглив ближайшую кофейню, чтобы спросить какой-то совет, я отправился туда.

Бариста объяснила, что самый популярный сервис такси в Сербии – Яндекс и искренне удивилась, когда не нашла их приложения в AppStore на моем телефоне. Учитывая мои первые впечатления от Белграда, нескольких россиян, которых я встретил в первые несколько минут пребывания в городе и пару АЗС вдоль трассы под логотипом российского Газпрома – меня такая ситуация совсем не удивила.



Реклама российского Яндекса в Белграде / Фото из открытых источников

После нескольких минут диалога на ломаном английском (здесь стоит сразу отметить, что языковой барьер в общении с сербами иногда действительно становится проблемой) она быстро находит альтернативу. Выбор падает на местного перевозчика с полноценным приложением и возможностью оплаты картой. Дружелюбная бариста даже помогла мне с регистрацией.

Уже в машине появляется первая возможность поговорить с водителем "по душам".

Водитель, по имени Золтан, сразу спросил откуда я приехал. На секунду даже возникла неудобная пауза, ведь я засомневался, стоит ли отвечать прямо, или лучше придумать какую-то легенду. В конце концов говорю, как есть. Его реакция была неожиданно спокойной.

В процессе разговора я вообще не почувствовал ни осуждения, ни каких-то претензий на политические темы. Золтан только посочувствовал из-за войны и даже отдельно расспросил о зимних обстрелах энергетики, поинтересовавшись, как нам удалось продержаться в такой критической ситуации.



Призыв присоединиться к протесту против НАТО от 2016 года / Фото 24 Канала

Но впоследствии политика нас все равно догнала.

Уже на моменте общения о причинах войны удалось выяснить, как именно некоторые местные видят ситуацию вокруг войны в Украине. Золтан обвинил во всем НАТО и отдельно пытался мне доказать, что этот альянс – абсолютное зло, не забыв приправить это долей конспирологии о "всемирном еврейском заговоре" (это меня даже немного повеселило, ведь это отличительная черта профессии таксистов во многих странах мира, а подобное я слышал в том числе в Украине).

В то же время я попытался осторожно объяснить, что картина значительно сложнее, а роль НАТО в ней – далеко не ключевая и даже не второстепенная. Он продолжал так же сдержанно отстаивать свою позицию. Ехали мы довольно долго, и все это время наш разговор был спокойным – без эмоциональных срывов и без попыток "перекричать" оппонента.

Однако уже на подъезде к центру Белграда, его логика и аргументация начинала выглядеть более понятной. Неприязнь сербов к НАТО и скептицизм в отношении Запада в целом не возникли здесь на пустом месте.

Собственно, сами Балканы – это регион, где ключевые исторические события происходили совсем недавно, и это прослеживается в разговорах, настроениях и в конце концов и в политических взглядах. Собственно, это и стоит держать в голове, ведь без этого понимания любые оценки будут звучать слишком поверхностно.

Почему в Сербии не любят НАТО и чем обусловлено теплое отношение к России?

По дороге к отелю, расположенного в самом сердце Белграда, скепсис местных к Западу проявляется уже не в каких-то абстрактных диалогах, а прямо материализуется в окружающих пейзажах.



Изуродованные бомбардировками здания в центре Белграда / Фото 24 Канала

Вблизи красивых храмов и узких европейских переулков всплывают разрушенные во время бомбардировок здания – в том числе и бывшего Министерства обороны. Прошло уже почти 30 лет с тех событий, и поврежденные фасады и обнаженные конструкции явно не восстанавливают сознательно.

Я подозреваю, что они выполняют функцию некоего монумента, призванного постоянно напоминать местным, а также заезжим туристам о событиях конца 90-х годов и остаются частью публичного пространства, на уровне с парками или музеями.



Дыра в фасаде здания Министерства обороны Сербии, оставлена в результате бомбардировок НАТО / Фото 24 Канала

Здесь очень важно сделать ремарку, чтобы объяснить почему сербы до сих пор воспринимают эти события как преступные, несмотря на то, что львиная доля мира уже признала неправоту руководства бывшей Югославии.

Сама страна на конец 20 века объединяла совершенно разные этнические и религиозные группы, и как показывает практика – подобные объединения не могут существовать в монолите вечно, особенно на фоне серьезных экономических потрясений, и бывшая Югославия здесь не стала исключением. Когда страна начала постепенно разваливаться, а республики одна за другой провозглашали независимость, весь этот процесс сопровождался серией жестоких конфликтов.



Албанские беженцы из Косово бегут в сторону Македонии, на заднем плане сербские солдаты на танке / Фото Getty Images

Одним из ключевых эпизодов тех событий стало отсоединение Косово. Тогдашнее руководство Сербии во главе со Слободаном Милошевичем пыталось удержать регион под своим контролем, заведя на территории Косово отряды военизированной полиции и армию, что привело к резкой эскалации насилия. События, которые сопровождали эту войну, международные организации позже квалифицировали как "этнические чистки" против косовских албанцев.

В ответ в 1999 году НАТО начало военную операцию, целью которой было спасение косовских албанцев от уничтожения. В течение 78 дней авиация альянса наносила удары по военным и инфраструктурным объектам, в частности в самом Белграде. После завершения операции самого Милошевича арестовали, но так и не дождавшись приговора суда в Гааге бывший президент Сербии умер от сердечного приступа.



Слободан Милошевич на скамье подсудимых / Фото Deutsche Welle

Официально эти действия обосновывались необходимостью остановить гуманитарную катастрофу. В то же время сама операция осталась предметом юридических и политических споров. Дело в том, что НАТО не получило прямого мандата ООН на проведение этой операции, ведь позиция России и Китая оставалась противоположной, и они могли легко ветировать это решение в Совете Безопасности.



То есть в конце концов, решение о бомбардировке Сербии было принято в обход установленных процедур и международного права.

Именно этот момент и играет ключевую роль в восприятии сербами тех событий. В разговорах с местными неоднократно звучал тезис о "праве сильного" и устойчивое убеждение в том, что международные нормы применяются избирательно, в зависимости от политических интересов влиятельных государств. В этом контексте бомбардировка 1999 года воспринимается многими сербами не просто как военная операция, а как прецедент, подорвавший доверие к западным институтам в целом.

Однако это восприятие не всегда сопровождается аналогичными оценками современной войны России против Украины. Несмотря на наличие сочувствия к украинцам, более глубокого понимания причин и характера этой войны, которая иногда выглядит симметрично или даже острее, в части нарушений россиянами международного права – некоторые собеседники это так не чувствуют.



Храм Святого Саввы в Белграде – крупнейший православный храм в Сербии и один из символов национальной идентичности / Фото 24 Канала

Впрочем, не только концом 90-х годов объясняется положительное отношение сербов к русским. Эти процессы тянутся на протяжении веков и проявляются не только в общем с Россией негативном отношении к Западу, но и в тесных религиозных связях.

Сербское общество очень чувствительно относится к своему православному наследию, и еще с 15 века, когда Османская империя занималась прямыми притеснениями православных балканцев, Россия представлялась их защитником, и этот нарратив глубоко закреплен как часть исторической, культурной и политической самоидентификации.

Дополнительным толчком к сближению стали события, предшествовавшие Первой мировой войне, когда после убийства эрцгерцога Франца Фердинанта сербским революционером Гаврило Принципом – Австро-Венгрия объявила войну Сербии, а Россия выступила на ее стороне, что стало одним из триггеров масштабного европейского конфликта. Собственно, из-за поддержки со стороны Российской империи тогдашний царь Николай 2 даже имеет собственный памятник на одной из центральных улиц Белграда.



Памятник Николаю 2 в Белграде / Фото 24 Канала

Как пророссийские сербские националисты занимаются мелким вандализмом?

В сегодняшнем же Белграде эти нарративы проявляются не только в исторических оценках, а также в политической активности отдельных националистических групп.

В частности, организация "Народная патрола" открыто выступает против сближения Сербии с Западом и поддерживает российскую политику, в том числе и войну против Украины. Ее деятельность включает публичные акции, а также постоянное напоминание о себе в публичном пространстве. Вблизи разбомбленного Минобороны можно увидеть граффити, что буквально призывает ввести войска в Косово.



Аналогичное больших граффити с идентичной надписью находится неподалеку, также в центре Белграда / Фото 24 Канала

А на людной пешеходной улице, ведущей к набережной и старинному замку – надпись, также прямо указывает на историческую несправедливость в отношении сербов, за авторством все той же организации.



"Единственный геноцид на Балканах был направлен против сербов" / Фото 24 Канала

Впоследствии, прогуливаясь по этой улице, я даже увидел группу молодых людей, которые позировали для фото вблизи этого граффити, однако судя по телеграм-каналу самой организации, муниципальные власти Белграда эту надпись в конце концов затерли, из-за чего они были крайне возмущены в своем посте.

Стоит заметить, что именно представителей "Народной Патролы" связывают с актом вандализма в отношении памятника Тарасу Шевченко в городе Нови-Сад. Они облили бюст писателя черной краской, причем довольно стойкой, как я потом выяснил.



Памятник Шевченко испортили в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину / Фото Razglas News

Впрочем, важно отделять позицию подобных маргинальных радикальных групп от зальных настроений общества.

На бытовом уровне системного негативного отношения к Украине не наблюдается. В повседневном общении люди не демонстрировали враждебности или какого-то очевидного скептицизма.

Проявляется это даже в деталях, ведь, после того как люди узнавали, что я из Украины они не пытались заговорить со мной на русском и даже не ожидали, что я должен автоматически его знать.

Более того, сербы и сами в большинстве своем его не знают, что тоже было приятно осознать, ведь это разрушает распространенный россиянами стереотип о "русском городе" Белград, где все так или иначе говорят или понимают русский.

Единственное, что напоминало о присутствии русификации на улицах Белграда, кроме собственно самих россиян, которые вдруг появлялись неподалеку со своим характерным акцентом или кафе с красноречивым названием "Питер" вблизи моего отеля – это местные сувенирные магазины. Не все, конечно же, имели такой ассортимент, но увидеть лицо Путина или лого ЧВК Вагнер в такой непосредственной близости, вызвало довольно странные ощущения.



У Владимира Путина в 2026 до сих пор "все идет по плану", по крайней мере на сувенирных футболках в Белграде / Фото 24 Канала

Сербия направляется на Запад: как прагматизм побеждает ностальгию?

Но несмотря на громкие заявления о "братстве" с Россией и определенную ностальгическую тягу к Москве, официальная политика Сербии выглядит значительно прагматичнее, чем это может показаться на первый взгляд.

Еще с 2012 года Сербия является кандидатом на вступление в Европейский союз и с переменным успехом продолжает двигаться в этом направлении. Переговоры продолжаются медленно, с задержками и политическими манипуляциями, но без глубоких изменений в самом курсе на членство.



ЕС остается ключевым экономическим партнером Сербии, обеспечивая основную часть торговых связей, инвестиций и финансовой помощи.



В 2022 году президент Сербии Александр Вучич был недоволен сравнением со стороны Путина по отторжению ЛДНР с ситуацией вокруг Косово / Фото Wikimedia

Официальный Белград своими попытками балансировать кое-где даже напоминает Беларусь, но без общей границы с Россией, что позволяет проводить более независимую политику, без рисков получить прямые последствия своих решений здесь и сейчас. С одной стороны Сербия не присоединяется к санкциям против Москвы, с другой – постепенно интегрируется в европейские экономические и безопасностные структуры.

И военный аспект здесь особенно показателен, ведь несмотря на официальный нейтралитет, Сербию неоднократно связывали с опосредованными поставками боеприпасов Украине – через третьи государства и посредников. Белград публично избегает прямых подтверждений, но сам факт таких схем и жалобы со стороны россиян, говорят больше любых официальных заявлений. В критический момент сербская оборонная продукция все же оказалась на стороне Украины, хотя и причиной для этого, вероятно, является чисто финансовая выгода.

Собственно, на этом маневрировании и базируется вся современная сербская политика. Историческая память, религиозные связи и эмоциональная близость к России никуда не исчезли и до сих пор остаются важным элементом внутреннего дискурса. Однако на уровне государственных решений все большее значение имеет не прошлое, а возможности для обеспечения своего будущего.

И именно здесь для Кремля возникает большая проблема. Россия сегодня почти ничего не может предложить Сербии, кроме символической поддержки и апелляций к общей истории. Ни экономически, ни технологически, ни политически Москва не является для Белграда реальным драйвером развития. Даже львиная часть россиян, которая массово поселилась на территории Сербии в большинстве является оппозиционной к текущей российской власти.

Современность берет свое, и именно она постепенно отталкивает даже таких традиционных и давних партнеров, как Сербия, в сторону Запада – независимо от того, сколько вокруг памятников русским царям, "ватных" националистов или футболок с Путиным.