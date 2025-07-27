В июле мир традиционно вспоминает жертв кровавого и жестокого геноцида в Сребренице. Тогда, 30 лет назад, сербскими боевиками жестоко были убиты 8 372 человека. Впрочем, жертв геноцида могло бы быть значительно больше, если бы на пути боевиков на встали украинцы.

24 Канал рассказывает о малоизвестной странице войны в бывшей Югославии и о роли наших миротворцев в этой страшной истории.

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Что известно о резне в Сребренице?

Сребреница – это небольшой городок в Боснии и Герцеговине. Летом 1995 года он стал местом ужасного военного преступления, а сейчас стал синонимом этнических чисток.

Причины этих зверств следует искать в распаде Югославии, с чем не хотели мирится сербы во главе со Слободаном Милошевичем. Этот карьерный коммунист в конце 1980-х быстро перекрасился в радикального националиста и попытался силой оставить югославские республики под властью Белграда.



Слободан Милошевич / Фото vecernji.hr

Впрочем, сил у бывшей метрополии (Сербия в Югославии играла примерно ту же роль, что и Россия в СССР, – 24 Канал) было не слишком много, поэтому сербская армия быстро получила по зубам в Хорватии и Словении, не сумев остановить их на пути к независимости.

Другая ситуация была в Боснии и Герцеговине, где сербы имели собственные довольно многочисленные анклавы и составляли около 30% населения, а главное – могли рассчитывать на решительно настроенных фанатиков, готовых убивать и отстаивать собственное "великосербство" с оружием в руках.

Одним из таких был генерал Ратко Младич. Он фактически руководил сербскими силами (Войско Республики Сербской), которые развязали агрессию против Боснии и Герцеговины. Его войска устроили многолетнюю осаду Сараева и ответственны за многочисленные военные преступления, в частности, этнические чистки.



Ратко Младич / Фото Gabriel Bouys / AFP / Getty Images

Значительная часть босняков – мусульмане, с которыми у сербских националистов были давние счеты, корни которых уходят аж в Средневековье. Этот ресентимент получил выход с началом войны. У сербов были в Восточной Боснии свои компактно заселенные районы (на границе между Боснией и Сербией в районе реки Дрина), в которых были так называемые "анклавы" – места, заселенные мусульманами. Поэтому сербы решили "зачистить" эти боснийские земли от иноверцев и освободить их для себя и собственного квазигосударства – Республики Сербской.



Карта Боснии и Герцеговины / Инфографика BBC

Интересно, что это были не спонтанные решения анархических и неуправляемых смельчаков, а спланированные действия во исполнение приказов политического лидера боснийских сербов Радована Караджича, который действовал согласованно со Слободаном Милошевичем и получал помощь от Белграда.

Помехой планам геноцида стало немногочисленное мусульманское ополчение и Охранные силы ООН (UNPROFOR – United Nations Protection Forces).

Справочно! UNPROFOR создали на территории охваченной войной Боснии так называемые Зоны безопасности ООН. Там разместились голубые береты, которые взяли под свою защиту мирных местных жителей. Среди почти 40 тысяч миротворцев из 40 стран мира были также и украинцы.



Бойцы 240-го отдельного спецбатальона разместились в "зонах безопасности" Сараево, Горажде и Жепы. Последние две как раз и были теми самыми мусульманскими анклавами, территорию вокруг которых контролировали боевики Младича, поэтому фактически сразу украинские военные оказались в фактическом окружении.

Весной 1993 года в соответствии с Резолюцией 819 Совета Безопасности ООН город Сребреница был также объявлен "безопасной зоной", свободной "от вооруженных нападений или любых других враждебных действий".

Летом 1995 года там находились от 20 до 30 тысяч мирных жителей, а защищали их 570 голландских миротворцев и местная мусульманская милиция. Все они вместе с марта фактически оказались в блокаде. Миротворцы при этом не должны были вступать в бой, а, согласно замыслу, должны были оставаться нейтральными и просто своим видом останавливать любую агрессию.

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К сожалению, этого не произошло – в июле 1995 года сербские боевики окружили Сребреницу и захватили в плен несколько десятков голландских миротворцев в Поточарах, которые не оказали сопротивления как такового.

Позже голландцы оправдывались, что их было всего несколько сотен, а сербов – несколько тысяч, к тому же они понесли потери (был убит один солдат – он стал жертвой гранаты, которую бросил в БТР босниец, когда увидел, что миротворцы убегают и оставляют мусульман на произвол судьбы) и вообще ничего не могли сделать, потому что их обстреливали. Кроме того, сербы угрожали казнить заложников из числа голубых касок, если командование UNPROFOR даст команду на продолжение применения авиации.

Массово использовать тактику захвата заложников из числа военных сил ООН сербы начали несколькими неделями ранее, после того, как авиация НАТО начала бомбить сербские военные объекты. Таким образом сербы планировали создать "живой щит" и вывести миротворцев из игры.



Всего было захвачено почти 300 пленников, среди которых были и украинцы, которых сербы захватили в районе Сараево. В начале июня 1995 года под давлением международной общественности они были освобождены.

Командир голландцев подполковник Карреманс вместо решительных действий прибегнул к переговорам с Ратко Младичем и после распития бутылки сливовицы с военным преступником принял его условия, позволив сербам самим провести эвакуацию мирного населения. Под честное слово Младича. Сербский генерал лично провожал "эвакуационные автобусы" и даже зашел в один из них, сказав пассажирам, что "сегодня он дарит им их жизни в качестве подарка".



Как Карреманс распивал алкоголь с Младичем / Фото из Wikimedia

Гражданских разделили на две большие группы:

женщины, дети и пожилые люди;

мужчины (16 – 60 лет).

Их посадили в автобус и вывезли "на эвакуацию". Большинство женщин, детей и пожилых людей выжили, зато автобусы с мужчинами имели совсем другие пункты назначения – их везли в лесопосадки, где массово расстреливали и там же закапывали в наспех вырытых братских могилах. Всего известных жертв резни в Сребренице насчитывается 8372 человека. Останки жертв находят до сих пор.



Беженка из Сребреницы, которой сообщили о гибели мужа / Фото Getty Images

Осада Жепы: как украинцы оборонялись и не дали сербам убить людей

К сожалению, резня в Сребренице была не единственным преступлением подчиненных Младича – они устраивали этнические чистки с многочисленными жертвами в Приедоре, Вышеграде, Фоче и других городах. Одним из них должна была стать также и Жепа, где также собрались несколько тысяч беженцев и которых очень хотели уничтожить боевики Младича. И именно об этом говорил тайный приказ его шефа – Радована Караджича. Это так называемая "Директива №7", ставшая известной во время заседаний Гаагского трибунала и ставшая доказательством военных преступлений.

В поселке Жепа с мая 1993 была установлена Безопасная зона ООН, в 1995 году она была в зоне ответственности украинского 240-го батальона миротворческих сил. На самом деле никакого батальона там не было – Жепу охраняли только 79 украинских военных под командованием подполковника Сергея Мовчанюка. Они имели на вооружении только 9 БТРов (по каждому на 9 блокпостов) и только легкое огнестрельное оружие. Впрочем, в отличие от голландцев они не испугались нашествия сербских боевиков, которые имели артиллерию и тяжелое вооружение.



Украинские миротворцы в боснийском анклаве Жепа, 1995 год / Фото из архива Андрея Хлусовича

План сербов в отношении Жепы был тот же, что и в случае Сребреницы: они должны были запугать и разогнать голубые каски, перед этим взяв поселок в плотную блокаду и прервав пути гуманитарных конвоев. После чего планировалось сделать зачистку "мусульманского анклава", то есть убить несколько тысяч человек.

Несмотря на то, что сербы захватили нескольких украинцев в заложники, остальных их собратьев нахрапом взять не удалось, а под пули нападавшие лезть не решились, пока на подошли основные силы из-под Сребреницы. Поэтому они сделали ставку на блокаду. Когда провизия у защитников Жепы закончилась – они начали ловить голубей на чердаке местной школы, которая стала их опорником, а также собирать дождевую воду. 7 июля сербы начали обстреливать КП украинцев и через три дня – уже сам поселок. Обстрелы продолжались несколько дней. После резни в Сребренице боевики смогли высвободить людей для штурма.

Также в окрестностях Жепы (а это горные долины и хутора) находились и военные боснийских мусульман. Впрочем, они не удержали фронт и были рассеяны.

К тому времени уже было известно о событиях в Сребренице и местные жители (а это были в основном женщины, пожилые люди и дети) знали, что их ждет, поэтому они умоляли украинцев не уходить. Из-за нехватки горючего нашим военным пришлось оставить свои БТР на дальних подступах к Жепе, где были укрепленные КП. С машин сняли вооружение и вывели их из строя, после чего военные устроили круговую оборону в самом поселке.



Украинцы в Жепе / Фото из архива Андрея Хлусовича

Украинцы выдержали минометные обстрелы сербов, командир укрбата Сергей Мовчанюк получил приказ от собственного командования – начальника Генштаба ВСУ Андрея Лопаты: не отступать и применить оружие в полном объеме – для защиты своих людей и мирных жителей. Несмотря на опасность и угрозу сербов расстрелять заложников украинцы не отступили.

Также наши бойцы, которые хорошо ориентировались на местности, смогли зафиксировать основные позиции нападавших и передать их координаты в штаб батальона в Сараево. Чтобы в случае обострения авиация НАТО накрыла позиции сербов. Сербы этого очень боялись, но не менее напуганы были и те, кто должен был отдать команду пилотам. Поэтому артиллерийские и минометные обстрелы города продолжились.

После Сребреницы сербские войска пошли к Жепе. Взяли в осаду. Две недели держали в осаде. У нас уже закончилась еда, все работало от генератора. Обстрелы были такие, что днем по 200 мин падало на нашу территорию. Топлива не было, еды не было. Но держались. Никто не мог к нам пройти, потому что мы были в осаде. Ни Красный Крест, ни помощь. Каждый вечер выходили на связь в 17:00 и докладывали о ситуации. По три минуты выходили, чтобы не тратить топливо,

– участник миротворческой миссии в Жепе Андрей Хлусович в интервью УНН рассказывает о тех трагических событиях.

21 июля 1995 года в Лондоне состоялось совещание министров иностранных дел стран-участниц сил UNPROFOR. Они прямо пригрозили сербам авиаударами по позициям. Правда, не в окрестностях Жепы, а возле другой "зоны безопасности" в Горажде, которая тоже оказалось в осаде.

Жепу же пришлось спасать самим украинцам. 23 июля в Жепу прорвался заместитель командующего сектора "Сараево" миротворческих сил полковник Николай Верхогляд. Он взял на себя роль дипломата и начал переговоры как с Младичем, так и с командующим армии боснийских мусульман Авдо Паличем.

Переговоры были сложными, в какой-то момент украинский офицер повысил голос и это, похоже, напугало Младича, тот стал выражать снисхождение.

Младич откинулся на спинку стула, внимательно посмотрел на меня и сказал: "Полковник, ты хороший солдат! Не надо горячиться! Думаю, мы найдем правильное решение",

– Николай Верхогляд вспоминает те драматические события.

При посредничестве украинцев представитель мусульманской общины Жепы Хамдия Торлак подписал капитуляцию, сербы дали добро на эвакуацию, а мусульманская милиция обязалась не совершать диверсий против сербов.



Боснийцы собираются возле автобусов в Жепе, 25 июля 1995 года / Фото из архива Александра Розецкого

Эвакуация из Жепы гражданских продолжалась трое суток. Их вывозили автобусами, в каждом также ехал один украинский военный – для защиты.

Также в операции по эвакуации участвовали французские, египетские и турецкие миротворцы, которые прибыли в окруженную Жепу вместе с полковником Верхоглядом. Очень помогли французы – они прибыли из Сараево на бронетранспортерах и их поставили во главе и в арьергарде эвакуационной колонны.

Командир миротворцев отстоял право эвакуировать целые семьи, не разделяя их. Чтобы не допустить повторения резни, как в Сребренице. Таким образом было спасено от неминуемой смерти от 5 000 до 9 000 человек.



Боснийская мусульманка Сабина Муйкич и ее трехмесячная дочь в эвакуационном автобусе во время выезда из Жепы / Фото Getty Images

В интервью BBC Украина участник обороны Жепы украинец Александр Розецкий рассказал, как все это происходило. Он сам ехал во втором автобусе конвоя и так описывает свою встречу с Ратко Младичем на чекпойнте №1 в Жепе.

Он со всеми прощался. Было где-то 50 автобусов, и в каждый автобус заходил. Как в наш автобус зашел, несколько слов сказал, то они потом плакать начали. Ехали до их территории, возвращались, снова сажали жителей на автобус,

– рассказывает Розецкий.

Другой украинский миротворец Андрей Хлусович вспоминает о моменте, когда эвакуация могла превратиться в трагедию.

Нас повезли другим путем, через Сребреницу до Тузлы, 250 километров, ехали более суток. Остановились возле сербского кладбища. Сербский водитель вышел, а серб-полицейский остался. Вдруг к автобусу откуда-то начали подходить женщины. Сначала они стояли минут 10 – 15 молча и смотрели. А потом подбежали к автобусу и стали бить его ладонями.

В это время Андрей Хлусович заметил скрытые огневые точки на месте остановки и начал ждать атаки.

В нашем автобусе мы с французом заняли огневые позиции – я впереди, он сзади. Приказали мусульманам пригнуться, перевели затворы и загнали пули в патронник.

Через 15 минут водитель вернулся и автобусы продолжили движение. Потом конвой еще неоднократно останавливали возле сербских кладбищ, но все обошлось.

После завершения эвакуации 25 июля сербские военные оккупировали Жепу, поселок был разграблен и практически полностью сожжен. Мусульмане, которые остались, а это около 110 человек, были убиты. Эти убийства несколько десятков миротворцев, которые остались в Жепе на своей "базе" в помещении школы, уже никак предотвратить не могли. Сербские военные также взорвали местную мечеть и активно занимались мародерством.

Они были очень злы на нас, потому что не получили желаемого. Мечеть взорвали, она была в 150 метрах от нашей базы. У нас было несколько контуженных в результате взрывной волны... Рядом был каменный мост через Дрину XVI века, заложили заряд, взорвали. Я спрашивал их, зачем они это сделали. Ответили: чтобы и духом мусульман здесь не пахло. Делали все, чтобы в Жепе не было ни мечети, ни моста, ни домов, ничего,

– рассказывает в интервью BBC Украина участник обороны Жепы майор Игорь Швыденко.



Разрушенная сербами мечеть / Фото Getty Images

Пригнали скотовозки. Там в селе были коровы, овцы, куры – полные машины выезжали. В каждый дом заходили. Где деревянные дома были – сжигали

3 августа 2025 года украинские миротворцы наконец оставили Жепу и утром 4 августа прибыли на базу в Сараево, где был штаб их контингента.

Как завершилась война?

После этого мародеров и военных преступников наконец нашло их наказание – авиация НАТО начала бомбардировку Республики Сербской. В конце 1995 года в Париже лидеры Югославии Слободан Милошевич, Хорватии Франьо Туджман и Боснии Алия Изетбегович подписали мирное соглашение, которое завершило войну.



Подписание в Париже 14 декабря 1995 года так называемых Дейтонских соглашений / Фото Getty Images

Впоследствии наказание настигло и Ратко Младича с Радованом Караджичем и Слободаном Милошевичем. Все они оказались на скамье подсудимых в Гааге. Караджич получил сначала 40 лет, а затем пожизненное.

В интервью изданию УНН участник украинской миротворческой миссии в Боснии Александр Вишинский, который также выступал в качестве свидетеля во время работы Гаагского трибунала, рассказал, что встречался с уже тогда арестованным Караджичем и тот с ним общался на украинском.

Ратко Младич также получил пожизненный приговор, но сейчас активно пытается освободиться по состоянию здоровья (ему уже 83 года), а помогает ему в этом российская дипломатия. Милошевич до приговора суда не дожил и умер от сердечного приступа в нидерландской тюрьме в 2006 году.

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Ни один украинец из числа защитников Жепы не погиб, зато был убит украинец, который был в рядах сербских войск. Это некий уроженец Донецка Олег Славин, которому на тот момент было 25 лет. Он всего несколько недель как прибыл в Боснию и воевал в сводном российском отряде "Белые волки" и погиб за день до захвата Жепы – 24 июля 1995 года.

Кроме того, среди участников захвата Сребреницы и Жепы были россияне, а также греки. Документально подтверждено, что последние участвовали в Сребреницкой резне и даже во время тех событий подняли над городом греческий флаг.

Впрочем, в Жепе благодаря мужеству украинцев ожидаемого всеми повторения Сребреницы не произошло. Украинцы справились со своей миссией и совершили настоящее чудо.