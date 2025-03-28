В мире продолжается обсуждение возможных сценариев мирного урегулирования войны в Украине. Видимую часть дипломатического айсберга мы видим на переговорах в Саудовской Аравии и в официальных заявлениях лидеров Украины, США и России.

В то же время существует значительный пласт непубличных усилий, отголоски которых проявляются через инсайды в СМИ. Одним из таких на днях поделилась ведущая итальянская газета La Repubblica, которая проинформировала, что одним из вариантов является отправка в Украину миротворцев под эгидой ООН.

24 Канал рассказывает об этом формате и объясняет, какие риски он несет и какие имеет плюсы.

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Что предусматривает "новый" план с миротворцами в Украине

22 марта 2025 года журналисты издания La Repubblica в материале под названием "Как будет выглядеть план будущего мира в Украине: голубые каски на фронте и солдаты ЕС на границе" рассказали о новом мирном плане, предусматривающем появление войск союзников Украины на территориях, которые она контролирует. А также введение миротворческой миссии под эгидой в ООН, которая должна была разделить Силы обороны и российских оккупантов.



Скриншот материала La Repubblica

Эту новость бильд-редактор уважаемого издания проиллюстрировал фотографией очень удивленного президента Украины, поймав эмоцию, которая, возможно, перед этим в последний раз была на лице Владимира Зеленского еще, когда он озвучивал медведя Паддингтона. У того вымышленного персонажа действительно было немало поводов для удивления. Сейчас не меньше их и у украинцев, которые услышали детали плана о миротворцах.

Что якобы предусматривает план с миротворцами

В случае достижения Киевом и Москвой договоренностей о прекращении огня, в Украину могут быть направлены сразу две отдельных миссии – миротворцы ООН и миротворцы от "Коалиции желающих", то есть союзников Украины, которые будут согласны принять участие в миссии.

В состав контингента "Коалиции желающих" войдут военные из Великобритании, Франции, Германии, Канады и Италии.

Военнослужащие "Коалиции желающих" будут контролировать границы между Украиной и Европейским Союзом.

Миротворческий контингент ООН будет состоять из военнослужащих из "нейтральных стран", таких как Индия, Бразилия, Индонезия и Саудовская Аравия.

Миротворческий контингент ООН будет размещен на российско-украинской границе (под этим очевидно понимается действующая линия фронта – 24 Канал).

План предусматривает материально-техническую помощь от США в обмен на подписание Киевом и Вашингтоном соглашения о полезных ископаемых (так называемое "Минеральное соглашение" – 24 канал).

Отметим, что La Repubblica не уточняет авторство плана, однако очевидно это кто-то из Европы. Логично предположить, что итальянскому изданию значительно проще получить информацию от итальянских дипломатов.



Также нам известна позиция Франции и Великобритании, которая предусматривает отправку войск "Коалиции желающих" не на границу Украины с Польшей или Венгрией, а вглубь Украины, хоть и не на линию соприкосновения (предполагается, что эти войска союзников разместятся в тыловых городах и на стратегических объектах).

Таким образом, можно предположить, что имеем дело с предложением Италии (другим "подозреваемым" был Китай, но Пекин это официально отрицал). Похоже, именно Рим пытается протолкнуть такую идею на многочисленных встречах, которые собирали Макрон, Стармер и другие европейские лидеры.

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Также план с миссией ООН может быть продуктом компромисса участников "Коалиции желающих" и уступками Макрона и Стармера той же Италии или Испании. О таком варианте писало издание The Telegraph. Целью могло бы быть более широкое привлечение стран и попытка вытолкать их из "зоны комфорта".

Этот план очевидно уже учитывает позицию России и идет оккупантам на встречу, ведь потенциальное появление войск "Коалиции желающих" было заявлено Россией как ее "красная линия". Сейчас же миротворцы ООН на линии соприкосновения выглядят как попытка компромисса с Путиным, точнее – вариант, чтобы его задобрить. Также этот вариант фактически противоречит позиции Великобритании, которая заключается в том, что Путин не может иметь право вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.

Это план, который лежит на столе, давайте приступим к нему, почему мы ждем? Чего мы точно не можем сделать, так это дать Путину право вето на архитектуру безопасности, которая будет регулировать этот мир,

– министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми во время выступления на пресс-конференции в Лондоне 20 марта четко указывает России на ее место.

Предложение Лондона, напомним, заключается в отправке в Украину до 10 тысяч воинов и "закрытие неба" силами авиации европейских членов НАТО, о котором украинцы мечтают уже три года. Впрочем, несмотря на заявления о "плане на столе", поверить, что он вскоре может стать реальным, до сих пор трудно.

Что происходит с позицией Италии и как реагирует Зеленский

Стоит отметить, что Италия сейчас публично ведет себя, словно кошка, которая гуляет сама по себе. Премьер Мелони, начиная с января 2025 года и со вступлением в должность президента США Дональда Трампа, старательно разрушает европейское единодушие в ключевых вопросах. В частности, в тарифной войне с США, увеличением помощи Украине и плана Макрона – Стармера относительно миротворцев. Будто вспомнив, что пришла к власти как представительница политической силы, которая является синонимом популизма, госпожа Мелони начала продуцировать откровенно "космические" предложения.

Одной из последних стала причудливая и абсолютно нежизнеспособная "идея" предоставить Украине гарантии безопасности в виде "5 статьи Вашингтонского договора" (приход на помощь членов НАТО в случае агрессии), но без вступления в НАТО.



При этом итальянские чиновники категорически отрицают прибытие своих военных в Украину. Это имитация бурной деятельности не должна никого обмануть, потому что на самом деле это саботаж усилий ЕС. И выигрывает от этого только Россия.

Украина все эти "игры" хорошо понимает и видит в этом опасность. Об этом прямо заявил президент Зеленский, отвечая на вопросы СМИ во время совместной пресс-конференции с чешским президентом Петром Павелом в Киеве 21 марта:

При всем уважении ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности. Мы поддерживаем разумные, логические отношения с Организацией Объединенных Наций... Но ООН не может быть альтернативой гарантиям безопасности.

При этом украинский президент добавил, что помощь от ООН будущему контингенту Украина готова обсуждать, но пока не более.

Что известно о "миротворцах" ООН

Чтобы понять сомнения Зеленского относительно потенциальной миссии ООН, нужно выяснить, а что это вообще такое.

Начать стоит с того, что никаких "миротворцев под эгидой ООН" не существует. Здесь мы имеем классический пример "сложностей перевода", ведь сейчас мы используем российскую кальку, которая не соответствует действительности. Потому что "голубые каски" – никакие не Peacemakers, а Peacekeepers, то есть "те, что поддерживают мир".

Подробно об этом 24 Канал писал еще в 2021 году, когда Россия еще не начинала полномасштабного вторжения, но контролировала украинские территории – Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

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"Миротворческая миссия", о которой пишут СМИ, – это на самом деле операция по поддержанию мира (Peacekeeping). То есть военные ООН выступают гарантом обеспечения мирного соглашения или перемирия и размещаются между враждующими сторонами, чтобы исключить новые боевые столкновения. Это и есть "поддержание мира".

При этом в истории ООН есть примеры, когда ее войска вели активные боевые действия (так называемые Peace-enforcement) – наиболее известными являются война в Корее (1950 – 1953) и Операция "Буря в пустыне" (1991) против Ирака, который совершил агрессию против Кувейта.



Но это скорее исключение из правил, потому что в случае с Кореей мандат ООН удалось получить через тактику бойкота (то есть самоустранения) СССР в Совете Безопасности, а Саддам Хусейн стал жертвой распада СССР и того факта, что уже "всех достал". Нормой для операций под эгидой ООН является именно Peacekeeping – таких миссий за время существования ООН было 71.



Миротворческие операции ООН в мире / Инфографика "Слово и Дело"

Почему для организации миссии нужны все голоса СБ ООН и кто будет финансировать

Для организации миссии по поддержанию мира и ее отправки в "горячую точку" необходимо решение уже упомянутого выше Совета Безопасности (СБ) ООН. После распада СССР Россия незаконно получила место одного из 5 постоянных членов СБ, а соответственно – право вето на принятие ключевых решений.

Миссия легко может забуксовать уже на стадии обсуждения, потому что с точки зрения международного права, боевые действия происходят на территории Украины (оставим за скобками несколько сотен квадратных километров на территории России), поэтому именно Украина должна играть ключевую роль в формировании мандата.



Однако Россия "вписала" оккупированные территории себе в Конституцию и сделает все возможное, чтобы легализовать незаконную аннексию на уровне ООН. Украина на это не может согласиться, а соответственно, принятие необходимых решений будет просто заблокировано.

Ныне официальная Москва действует по принципу "понты дороже денег" и не признает "ситуацию на земле", а требует от Украины (и, похоже, переговорщиков) полного контроля над Крымом и 4 областями Украины в их админграницах, хотя ни одну из них полностью не контролирует.

Кроме того, Россия удерживает небольшие клочки Николаевской (Кинбурнская коса), Харьковской и (время от времени) Сумской областей Украины. В то же время ВСУ имеют свои опорники на Курщине и Белгородчине (исторические территории Украины, которые сейчас находятся в составе России и являются частями ее международно признанной территории).

Кроме того, принципиальная позиция Украины заключается в том, что ни при каких обстоятельствах Киев официально не признает оккупацию и аннексию своих территории россиянами, а лишь может формально согласиться на временный статус-кво условно до смерти Путина.

Так же непонятен вопрос финансирования миссии. Она должна происходить за счет бюджета ООН, который наполняют страны-члены. Говорится о сотнях миллионов долларов, если не миллиардах. В 2024 году он составлял около 3,27 миллиарда долларов. При этом треть "съедала" миротворческая (и не слишком эффективная) миссия в Центральноафриканской Республике. Там контингент "голубых касок" составляет 18 486 человек. В случае отправки в Украину, где фронт составляет более 1300 километров, а по словам Путина – вообще 2000, количество воинов должно быть либо соответствующее, либо больше.

Но даже если предположить, что эти принципиальные препятствия будут сняты, будущее потенциальной миссии в Украине все равно будет напрямую зависеть от воли Кремля. Важным моментом является то, что устав ООН четко не определяет деятельность миссий, а предлагает для каждой отдельный мандат, утвержденный Совбезом.

То есть "музыку будут заказывать" в Москве и определять, чем будет заниматься миссия. Либо полезным разминированием, разоружением боевиков, охраной объектов инфраструктуры, патрулированием и сопровождением конвоев с гуманитарными грузами, либо же просто контролем за соблюдением режима прекращения огня.

Учитывая это, стоит напомнить опыт Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, которая действовала до полномасштабного вторжения (завершила работу осенью 2021 года из-за – внимание! – коронавирусных ограничений). СММ стала настоящим символом непрофессионализма, коррупции и ангажированности.



Напомним, что "независимые наблюдатели" быстро нашли общий язык с сепаратистами и их кураторами, поэтому уже через несколько месяцев приобрели "слепоту", игнорируя российские обстрелы, а затем вообще фактически влились в ряды местной "элиты", не вылезая из донецких ресторанов.

Насколько успешными являются миссии поддержания мира ООН и подойдет ли такая Украине

Не слишком. Причин здесь несколько. "Голубые каски" не слишком хорошо вооружены и особенно не желают вступать в бой с регулярными подразделениями армии, у которой есть реальный боевой опыт. Для многих стран сейчас это просто бизнес – ООН платит за участие в миссиях неплохие деньги, которые для условной Руанды или Бангладеш могут считаться даже "безумными" и критически важными для наполнения бюджета. Впрочем, это не означает, что такие миссии эффективны.

Есть немало примеров провалов таких миссий и там впечатляющая география. Это Кипр, Гаити, Либерия, Судан, бывшая Югославия, в частности Косово и Босния и Герцеговина.

Также есть совсем "свежие" – например вторжение израильской армии в Ливан в октябре 2024 года. Тогда танки ЦАХАЛ просто проехали мимо пунктов дислокации "миротворцев" на так называемой "голубой линии" в районе реки Литани, а израильские воины потом буквально пинками разогнали воинов UNIFIL.

Ни один из более 10 000 "голубых касок" (из нескольких десятков стран) не стал препятствием. Как не был он препятствием все последние годы и для террористов "Хезболлы", которые совершенно не обращали внимания на "миротворцев" и жили свою лучшую жизнь.

Так же, кстати, никакой роли не сыграли миротворцы UNDOF на Голанских высотах, когда ЦАХАЛ в декабре 2024 года решил "немножко захватить себе" территории Сирии. А эти ребята в количестве 1256 человек, между прочим, "съедают" ежегодно 65,5 миллиона долларов из бюджета ООН.

Пожалуй, самым известным примером провала "голубых касок" являются события резни в боснийской Сребренице в июле 1995 года. Тогда сербские сепаратисты под командованием Ратко Младича "не заметили" нидерландских воинов и отогнали их от города, который стал пристанищем для тысяч беженцев-мусульман.



А дальше боевики прошли "зону безопасности" и устроили погром и резню, жертвами которой стали более 8000 человек. Пока происходили этнические чистки в Сребренице командир нидерландских миротворцев подполковник Том Карреманс пил сливовицу с их организатором – Ратко Младичем.



Встреча сербского генерала Ратко Младича и голландского полковника Тома Карреманса в Сребенице в июле 1995 года / Фото FT

Позже голландцы оправдывались, что их было всего несколько сотен, они понесли потери (был убит один солдат) и вообще ничего не могли сделать, потому что их обстреливали. Но мы имеем пример 79 украинских миротворцев из 240-го отдельного спецбатальона, которые в то же время были в соседнем со Сребреницей городке Жепа.



Несмотря на то, что на вооружении у украинцев были только 9 БТРов и легкое огнестрельное оружие, они не испугались нашествия боевиков, у которых была артиллерия и тяжелое вооружение, и на 2 недели их задержали. Это спасло беженцам жизнь и повторение Сребреницы не произошло.

Учитывая историю миссий, украинский случай в Жепе является скорее исключением из правил, а вот общим трендом, похоже, является беспомощное поведение, как в Сребренице в 1995-м или на юге Ливана в 2024 году. Как себя поведут "голубые каски", если окажутся в Украине, и помешают ли они россиянам в их попытках устроить резню и новые этнические чистки украинцев по примеру Бучи, Лимана, Изюма или Мариуполя, – вопрос риторический.

Также не существует ответа на вопрос о том, смогут ли "голубые шлемы" быть эффективным препятствием для беспилотников, которые стали настоящими королями войны в Украине. "Отмониторить" их действия для контингентов из условной Бразилии, Руанды, Бангладеш или Казахстана будет сверхсложной задачей. Поэтому вся зона их ответственности рискует быстро превратиться в "проходной двор".

Учитывая это, единственными гарантиями того, что миссия будет успешной, является добрая воля участников конфликта или их страх перед странами, которые выступают гарантами. И если особых сомнений в желании Украины остановить войну мы не видим, то от России, к сожалению, – нет. Также мы не видим желания предоставить гарантии безопасности со стороны США, о чем они говорят прямо и откровенно, а Китай вообще петляет и дует на воду при первых признаках "увеличения температуры".

Сейчас из гарантий у нас только слова Трампа о том, что Путин его уважает и даже боится, поэтому никогда не нападет и не будет стрелять. Вот только он не уважает и не боится. После разговора с Трампом 18 марта 2025 года, когда якобы было объявлено о 30-дневном перемирии с запретом обстрелов объектов энергетической инфраструктуры, Россия минимум 7 раз его нарушала.

Что сделали в ответ США? Заявили, что ничего не было. Это может побудить отправить радостные и победные эмодзи в секретном чате в Signal Уолтца, полностью устраивать Трампа и Уиткоффа, но совсем не устраивает Украину, потому что это все фикция.

Идея с миротворцами может сейчас работать на Кипре, где на линии разграничения стоят военные из Аргентины, Великобритании и Словакии, а сторонами конфликта являются члены НАТО Турция и Греция, которые осознают все риски, хотя и позволяют себе иногда демарши.

Также она "работает" на границе ядерных государств Индии и Пакистана. Но точно не в Украине, потому что из двух сторон ядерное оружие имеет только одна. Поэтому на данном этапе эта очень "сырая" идея выглядит как откровенная авантюра – без гарантий и с агрессивной Россией, которая не хочет мира и не желает останавливаться. Возможно, к ней стоит вернуться, когда европейские союзники по НАТО нам наконец "закроют небо", голос Индии станет громче, а США и Китай вспомнят, что являются мировыми державами, и начнут вести себя ответственно, но точно не раньше.