Такое мнение в эфире 24 Канала высказал эксперт Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов, отметив, что скептически относится к информации, которая распространяется в СМИ о намерении Китая присоединиться к миротворческой миссии в Украине.

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На каких условиях Китай мог бы подключиться к миротворческой миссии?

Эксперт отметил, что есть несколько причин, почему он сомневается в том, что китайские миротворцы прибудут в Украину. Первая причина связана с тем, что такие силы будут в составе миротворческой миссии, а она может быть направлена или от ООН, или быть сформирована группой европейских стран в формате "коалиции желающих".

Китай не войдет в эту коалицию, потому что он хотел бы иметь от этого процесса имиджевые дивиденды, то есть, чтобы он был главой определенной коалиции, а не одним из ее участников,

– пояснил Ефремов.

Кроме того, Китай хотел бы быть независимым от поведения других партнеров или участников миссии. Если китайские миротворцы будут присутствовать в Украине, то они будут подчиняться мандату ООН, но управлять ими будут только китайские военные.

Это та практика, с которой Китай участвует в миротворческих миссиях, такого формата он искал бы и в Украине,

– считает Ефремов.

Если позиция Москвы будет непоследовательной или нечеткой относительно возможности введения миротворцев на территорию Украины, тогда вероятнее, что Китай дистанцируется от этих процессов. Он, как заметил эксперт, не будет этому препятствовать, но будет избегать больших обязательств. Ведь они будут сдерживать его дипломатическую свободу, делать его уязвимым для определенных внешнеполитических манипуляций, которых Пекин хотел бы избежать.

К сведению! В МИД Китая в лице спикера министерства Го Цзякуня заявили, что информация о том, что представители Пекина обсуждают участие страны в миротворческой миссии в Украине – не соответствует действительности.

Отметим, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко считает, что Соединенные Штаты могут негативно отреагировать на идею привлечения Китая к миротворческой миссии. Однако он отметил, что присутствие китайских миротворцев поспособствовало бы тому, чтобы свести на нет российский нарратив о том, что под видом "коалиции желающих" в Украине будут базироваться военные НАТО.