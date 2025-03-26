Таку думку в етері 24 Каналу висловив експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов, зазначивши, що скептично ставиться до інформації, яка шириться в ЗМІ щодо наміру Китаю долучитися до миротворчої місії в Україні.

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На яких умовах Китай міг би доєднатися до миротворчої місії?

Експерт зазначив, що є декілька причин, чому він сумнівається в тому, що китайські миротворці прибудуть в Україну. Перша причина пов'язана з тим, що такі сили будуть у складі миротворчої місії, а вона може бути направлена або від ООН, або бути сформована групою європейських країн у форматі "коаліції охочих".

Китай не увійде в цю коаліцію, тому що він хотів би мати від цього процесу іміджеві дивіденди, тобто, щоб він був головою певної коаліції, а не одним із її учасників,

– пояснив Єфремов.

Крім того, Китай хотів би бути незалежним від поведінки інших партнерів чи учасників місії. Якщо китайські миротворці будуть присутні в Україні, то вони підпорядковуватимуться мандату ООН, але керувати ними будуть лише китайські військові.

Це та практика, з якою Китай бере участь в миротворчих місіях, такого формату він шукав би і в Україні,

– вважає Єфремов.

Якщо позиція Москви буде непослідовною або нечіткою стосовно можливості введення миротворців на територію України, тоді ймовірніше, що Китай дистанціюється від цих процесів. Він, як зауважив експерт, не буде цьому перешкоджати, але уникатиме великих зобов'язань. Адже вони будуть стримувати його дипломатичну свободу, робитимуть його вразливим для певних зовнішньополітичних маніпуляцій, яких Пекін хотів би уникнути.

До відома! В МЗС Китаю в особі речника міністерства Ґо Цзякуня заявили, що інформація про те, що представники Пекіна обговорюють участь країни у миротворчій місії в Україні – не відповідає дійсності.

Зазначимо, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко вважає, що Сполучені Штати можуть негативно відреагувати на ідею залучення Китаю до миротворчої місії. Однак він зазначив, що присутність китайських миротворців посприяла б тому, аби звести нанівець російський наратив про те, що під виглядом "коаліції охочих" в Україні базуватимуться військові НАТО.