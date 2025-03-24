Про це на брифінгу заявив речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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Китай не бажає брати участі у миротворчій місії в Україні
Я хотів би підкреслити, що відповідна інформація повністю не відповідає дійсності,
– сказав Ґо, коментуючи повідомлення ЗМІ, що Китай нібито розглядає можливість направлення миротворців до України.
За його словами, Китай продовжуватиме з міжнародною спільнотою просувати ідею мирних переговорів та створенням умов для припинення вогню і закінчення "конфлікту в Україні", як вони це називають.
Нагадаємо, ЗМІ писали, що Пекін нібито звернувся до ЄС із запитом щодо підтримки своєї участі у миротворчій ініціативі, що могло б мати суттєвий вплив на Росію, змушуючи її переглянути своє ставлення до миротворців на українській території.
Дипломатичні кола Брюсселя вважають, що участь Китаю в миротворчій коаліції може стати важливим фактором у переговорах, але цей крок залишається делікатним і потребує обережного підходу.