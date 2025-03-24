Об этом на брифинге заявил спикер МИД Китая Го Цзякунь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Китай не желает участвовать в миротворческой миссии в Украине

Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности,

– сказал Го, комментируя сообщения СМИ, что Китай якобы рассматривает возможность направления миротворцев в Украину.

По его словам, Китай будет продолжать с международным сообществом продвигать идею мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания "конфликта в Украине", как они это называют.

Напомним, СМИ писали, что Пекин якобы обратился к ЕС с запросом о поддержке своего участия в миротворческой инициативе, что могло бы иметь существенное влияние на Россию, заставляя ее пересмотреть свое отношение к миротворцам на украинской территории.

Дипломатические круги Брюсселя считают, что участие Китая в миротворческой коалиции может стать важным фактором в переговорах, но этот шаг остается деликатным и требует осторожного подхода.