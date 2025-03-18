Об этом в понедельник, 17 марта, заявил представитель Китайского агентства международного сотрудничества по делам развития Ли Мин. Его цитирует China Daily, передает 24 Канал.

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Что известно об участии Китая

На брифинге Ли Мина попросили прокомментировать слова Владимира Зеленского, который в феврале якобы выражал надежду на помощь Китая в восстановлении мира и реконструкции.

Мы готовы продолжать оказывать помощь в пределах наших возможностей в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон, что, конечно, охватывает послевоенную реконструкцию,

– заявил представитель китайского агентства.

К слову, Китай, называющий начатую Россией войну "украинским конфликтом", хочет оставаться "позитивной силой для мира и стабильности во всем мире". Более того, по словам Ли Мина, его страна стремится быть "прогрессивной силой для глобальных справедливости и правосудия".

Напомним, Китай помогает России обходить западные санкции, с целью реализации своих экономических интересов. Высокая цена для государства-агрессора позволит Пекину контролировать российские экономические сектора.