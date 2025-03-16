Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы Тарас Жовтенко, отметив, что Китай может протянуть руку помощи России в критический момент. Однако Кремлю придется заплатить за это очень большую цену.

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Китаю надо дождаться

Жовтенко отметил, что Китай осознает, что Россия сейчас находится в настолько зависимом от него положение, что он может скупить не только российские предприятия, а даже целые отрасли.

Пекин должен дождаться, когда Москва будет в самом слабом положении в тех конкретных отраслях, которые его интересуют. Например, по добыче нефти, газа и нефтепереработке,

– подчеркнул он.

Все российские НПЗ, которые каждую ночь горят из-за украинских дронов, работают прежде всего на западных технологиях. Россияне признают, что не имеют доступа к ним.

Россия не сможет приобрести соответствующее оборудование и комплектующие ни у американских, ни европейских компаний. Но благодаря этому открываются двери для Китая, который может предоставить россиянам оборудование и технологии, однако на определенных условиях,

– пояснил эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы.

Россияне, по его мнению, будут вынуждены заплатить ту цену, которую выставит им Китай, и на условиях, которые он предъявит.

Китайцы прекрасно понимают, что зайдя в правильный момент, они могут поймать россиян так, что у них не останется выбора. И это одна из причин, почему Китаю выгодно продолжение санкционной изоляции России. Он сможет сделать это в легальной плоскости, получив контроль над Россией по меньшей мере в экономическом и финансовом смысле,

– сказал Жовтенко.

В дальнейшем Пекин может с минимальными потерями для себя проводить аннексию России.

Обратите внимание! Несмотря на санкции, экспорт нефти из России в Китай снова начал расти. Китайцы активно покупают российскую нефть из-за снижения цен. Также трейдеры нашли способы доставлять грузы обходными путями.

Ищут способы обходить санкции

Также за три года войны Китай и Россия наработали много опыта по обходу санкции. Однако самой большой проблемой для них остается осуществление платежей.

По последней информации, россияне пробуют использовать криптовалюты для расчетов со своими партнерами,

– отметил Тарас Жовтенко.

Он добавил, что операции с криптовалютами не подпадают под действие санкций, которые были введены против России. Их очень трудно контролировать международным финансовым институтам.