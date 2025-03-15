Поздно ночью 15 марта объявляли ограничения в работе сразу двух аэропортов – Саратова и Волгограда. Эпицентром работы дронов стал именно Волгоград, информирует 24 Канал со ссылкой на российские местные СМИ.

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Целью дронов стал НПЗ "Лукойла"

В Волгограде наиболее громко было возле железнодорожной станции "Сарепта". Здесь и зафиксировали пожар в результате вероятного падения обломков сбитого дрона. Интересно, что именно в нескольких километрах от "Сарепты" расположен крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл".

Неподалеку НПЗ зафиксировали пожар / Фото ASTRA

Сразу о 5 сбитых беспилотниках отчитался губернатор Воронежской области. Вроде бы никаких попаданий и пострадавших не было. Однако в соцсетях уже обнародовали фото пожара. Связано ли это с ударом дронов, пока неизвестно.

Что-то горит в Волгоградской области / Фото российских телеграмм-каналов

Обратите внимание! Накануне произошла успешная атака на полигон в Нижегородской области. Перед прилетом Нижегородский аэропорт не принимал и не отправлял рейсы.