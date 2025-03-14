Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что известно об атаке дронов на Москву

Так, пропагандисты пишут, что в ходе нынешней атаки БПЛА залетели глубже в столицу России.

Два из них упали неподалеку Садового кольца. Один – рядом с Кутузовским проспектом, которым российский президент ездит из резиденции в Ново-Огарево в Кремль, а второй – рядом с метро "Шаболовская" и Шуховской башней,

– пишут там.

Один из дронов, упавший рядом с Кутузовским проспектом, попал в двухуровневую квартиру на последнем этаже дома. Повреждена мебель и остекление балкона. Обломки упали на козырек подъезда, от дома отвалился кусок кровли. Расстояние до Кремля составляет всего 4 километра.

Второй дрон достиг метро "Шаболовская" – на крыше дома рядом вспыхнул пожар. Третий беспилотник упал на частный дом в коттеджном поселке "Росинтер-2" в Троицком округе Новой Москвы. В результате атаки повреждены три автомобиля, мотоцикл и часть мансарды.

Куда долетели украинские беспилотники / фото росСМИ

Кстати, этой ночью дроны СБУ поразили газокомпрессорные станции "Давыдосская" в Тамбовской области и "Новопетровская" в Саратовской области. Также уничтожен полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 в Белгородской области.